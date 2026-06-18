A soberania digital, definida como a capacidade de manter controle, visibilidade e governança sobre dados, infraestrutura e sistemas de IA críticos, passou rapidamente do debate de políticas públicas a imperativo estratégico. Com o aumento das tensões geopolíticas e o aprofundamento das dependências digitais, os governos estão repensando como as tecnologias essenciais são construídas, operadas e protegidas.
No centro dessa mudança estão os provedores de telecomunicações (telcos). Vistas por muito tempo como operadoras de conectividade, as telcos agora despontam como arquitetas da resiliência digital nacional. Elas são cada vez mais responsáveis não apenas por manter as redes em funcionamento, mas por garantir que as economias preservem o controle sobre os sistemas dos quais dependem.
Muitos países formalizaram estratégias de soberania e emitiram declarações formais (incluindo 27 na UE) para reduzir a dependência de provedores externos e reforçar o controle sobre a infraestrutura crítica. Mas a soberania não se resume a manter tudo local. Na prática, exige equilibrar controle e inovação, e garantir que as cargas de trabalho sensíveis permaneçam protegidas sem deixar de permitir o acesso aos ecossistemas globais que impulsionam o progresso tecnológico.
É aqui que os líderes das telcos assumem um papel mais determinante, e é por isso que a soberania digital se tornou uma prioridade máxima. As redes de telecomunicações são cada vez mais classificadas como infraestrutura nacional crítica, o que significa que resiliência e segurança já não são preocupações operacionais; são preocupações nacionais.
Ainda assim, um desafio comum é adotar uma visão estreita demais da soberania. Alguns governos pressionam por uma infraestrutura totalmente em território nacional, localização estrita de dados e ecossistemas exclusivamente nacionais. Embora essa estratégia possa parecer prudente, ela pode acarretar desvantagens. Na prática, ela retarda a inovação, degrada a qualidade do serviço e pode agravar o risco de concentração, criando vulnerabilidades em vez de eliminá-las.
As principais empresas de telecomunicações estão traçando um caminho diferente. Elas estão colaborando estreitamente com os governos para modernizar e proteger a infraestrutura onde isso mais importa. Essa abordagem inclui o uso de nuvem híbrida para manter dados sensíveis em território nacional, preservando a flexibilidade operacional. Significa também empregar a IA de modo a enfatizar controle e responsabilização, independentemente da nacionalidade do fornecedor.
Elas também estão explorando como usar a computação quântica para defesa, cibersegurança, otimização de infraestrutura e competitividade nacional de longo prazo. Uma coisa é certa: as empresas de telecomunicação que começarem a se preparar agora terão uma vantagem significativa.
À medida que os governos intensificam o foco na soberania digital, os líderes das empresas de telecomunicação estão em posição singular para construir uma base resiliente para a infraestrutura e os serviços digitais nacionais.
As empresas de telecomunicações já operam redes confiáveis em economias e sociedades e podem usá-las para acelerar a adoção de recursos digitais avançados em infraestrutura, segurança de dados e IA.
Mas essa colaboração requer um modelo diferente. As empresas líderes de telecomunicação devem agora colaborar estreitamente com governos e empresas para definir prioridades, como quem financia e opera os recursos essenciais e onde o investimento público é necessário. Além disso, devem determinar quais serviços os clientes e as empresas vão sustentar comercialmente.
É certo que o sucesso não exige que as nações detenham cada camada do stack de tecnologia. Em vez disso, depende de construir bases sólidas e manter controle e visibilidade sobre os sistemas críticos. Quando apropriado, essa abordagem se estende a aplicações e serviços que dão suporte aos cidadãos e às tecnologias das quais as economias dependem cada vez mais.
Especificamente para as empresas de telecomunicações, a IA representa uma grande oportunidade de crescimento dos negócios. De acordo com o relatório Telecomunicações na era da IA do Institute for Business Value (IBV) da IBM, 75% dos executivos de telecomunicações acreditam que a IA proporcionará uma clara vantagem competitiva dentro de três anos. Os benefícios abrangem tanto a otimização de custos quanto o crescimento da receita. Os exemplos incluem:
Para a maioria das empresas de telecomunicação, concretizar essas oportunidades tem menos a ver com adoção de tecnologia e mais com prontidão organizacional. Isso significa implementar o modelo operacional adequado, desenvolver uma liderança eficaz, preparar a força de trabalho com as habilidades certas e liberar todo o valor dos dados corporativos.
Pela nossa experiência, as empresas de telecomunicação que escalaram a IA priorizam as seguintes práticas:
Alinhar a liderança em torno de resultados de negócio ousados e mensuráveis, e de prioridades compartilhadas. As organizações que redesenham a alta liderança com uma abordagem com foco em AI escalam 10% mais iniciativas de IA em toda a empresa do que seus pares, segundo o Estudo de CEOs de 2026 da IBM.
Estabelecer uma função dedicada para coordenar como as equipes desenvolvem e implementam a IA. Definir padrões para agilizar a inovação e governar o risco em toda a empresa. Centralizar primeiro com o CoE, depois descentralizar para escalar a inovação.
Criar uma plataforma de IA compartilhada que todos na empresa possam usar, para que as equipes não precisem criar tudo do zero a cada vez. Oferecer suporte multimodelo e multimodal, governando e protegendo de forma centralizada.
Usar arquiteturas de nuvem híbrida para impulsionar agilidade, segurança e economia de custos, e usá-las para liberar o valor dos seus dados corporativos. Essa abordagem dá às equipes acesso a dados seguros e confiáveis para que possam criar e escalar a IA com mais eficácia e impulsionar a diferenciação competitiva com insights dos seus dados.
Implementar a governança e o monitoramento sólidos para que as equipes possam gerenciar a IA de forma responsável. Isso gera confiança e facilita escalar a IA com segurança, especialmente em ambientes regulados.
Investir na sua força de trabalho, desenvolvendo habilidades em IA internamente e, ao mesmo tempo, trabalhando com parceiros do ecossistema para aproveitar o que eles fazem melhor, acelerando o tempo para gerar valor e maximizando o retorno sobre o investimento.
A soberania digital e a IA estão reescrevendo rapidamente as regras de atuação dos líderes das empresas de telecomunicação. O que antes era uma questão de gerenciar redes tornou-se algo mais próximo de navegar pela geopolítica, à medida que os governos voltam ao centro da economia digital. Para avançar, as empresas de telecomunicações precisarão trabalhar ao lado deles, moldando a infraestrutura que levará as economias para a próxima década.
Mas momentos como este raramente recompensam apenas a velocidade. A vantagem ficará com quem conseguir reunir infraestrutura segura, operações inteligentes e o tipo de disciplina de liderança que permite que as organizações se adaptem e prosperem.
Veja como a IA está transformando a cadeia de valor das empresas de telecomunicação
Saiba mais sobre serviços e soluções de consultoria em telecomunicações
O custo médio global de uma violação de dados atingiu US$ 4,99 milhões, enquanto os ataques orientados por IA aumentaram 56%. Explore as descobertas mais recentes.
Quando as margens são estreitas, toda ineficiência importa. Embora os sistemas legados ainda limitem o impacto da IA na aviação, a Riyadh Air optou por outro caminho. Em parceria com a IBM, a Riyadh Air construiu a primeira companhia aérea nativa da IA do mundo, redefinindo uma maneira mais inteligente, rápida e intuitiva de viajar.
Saiba como transformar a governança e a segurança em motivações de resiliência, tomadas de decisão mais inteligentes e crescimento confiante com estratégias práticas deste guia do comprador.
Receba insights para se preparar e responder a ataques cibernéticos com maior velocidade e eficácia com o IBM® X-Force Threat Intelligence Index.
Baixe o ebook para saber como migrar dos desafios de dados mais urgentes de hoje e estabelecer uma estrutura de governança automática e completa que melhore a qualidade de dados, fortaleça a confiança e garanta a prontidão regulatória.
Participe deste webinar para explorar estratégias práticas para operar e governar agentes de IA de forma responsável em escala, com insights de especialistas sobre observabilidade, gerenciamento de riscos e operações de IA responsável.
Explore o Data Matters Hub para ver como práticas sólidas de dados e governança estabelecem a base para o sucesso da IA escalável.
Saiba mais sobre a incorporação da observabilidade de dados em sua organização para melhorar a qualidade geral dos dados, a governança e a eficiência de custos do seu ecossistema de dados.
Explore a sinergia vital de governança, risco e conformidade (GRC) nas operações de negócios modernas.
Operacionalize IA confiável monitorando modelos, gerenciando riscos e aplicando a governança durante o ciclo de vida da sua IA.
Assuma o controle dos seus dados com ferramentas de governança que melhoram a qualidade, garantem a conformidade e possibilitam análise de dados e IA.
Estabeleça práticas de IA responsáveis com orientação de especialista para gerenciar riscos, atender às regulamentações e operacionalizar IA confiável em escala.