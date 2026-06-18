A soberania digital, definida como a capacidade de manter controle, visibilidade e governança sobre dados, infraestrutura e sistemas de IA críticos, passou rapidamente do debate de políticas públicas a imperativo estratégico. Com o aumento das tensões geopolíticas e o aprofundamento das dependências digitais, os governos estão repensando como as tecnologias essenciais são construídas, operadas e protegidas.

No centro dessa mudança estão os provedores de telecomunicações (telcos). Vistas por muito tempo como operadoras de conectividade, as telcos agora despontam como arquitetas da resiliência digital nacional. Elas são cada vez mais responsáveis não apenas por manter as redes em funcionamento, mas por garantir que as economias preservem o controle sobre os sistemas dos quais dependem.

Muitos países formalizaram estratégias de soberania e emitiram declarações formais (incluindo 27 na UE) para reduzir a dependência de provedores externos e reforçar o controle sobre a infraestrutura crítica. Mas a soberania não se resume a manter tudo local. Na prática, exige equilibrar controle e inovação, e garantir que as cargas de trabalho sensíveis permaneçam protegidas sem deixar de permitir o acesso aos ecossistemas globais que impulsionam o progresso tecnológico.