Arquitetura orientada por eventos versus fluxo de eventos

A arquitetura orientada por eventos e o fluxo de eventos são valiosos para a sua empresa de muitas maneiras e podem se parecer muito — mas quais são as diferenças e por que elas são importantes?
Tanto a arquitetura orientada por eventos quanto o fluxo de eventos centram-se em eventos. Eventos são registros de algo que ocorreu, como um clique do mouse, pressionamento de tecla ou carregamento de um programa. A diferença nas plataformas está em como os eventos são recebidos.
É importante observar que as plataformas de fluxo de eventos oferecem certas características que um corretor não oferece — os registros da plataforma de fluxo de eventos são persistentes, permitindo que as aplicações processem dados históricos e em tempo real sem a ameaça de exclusão por um corretor. E as plataformas de fluxo de eventos podem ser usadas para processamento de eventos simples e complexos, permitindo que os consumidores de eventos processem e executem ações com base no resultado imediatamente.
No entanto, você não precisa escolher um ou outro. Arquiteturas orientadas por eventos e event streams podem trabalhar em conjunto para dar à sua empresa melhor capacidade de reagir a eventos em tempo real e acelerar seu caminho para o aprendizado de máquina. O processamento em fluxo fornecido por arquiteturas orientadas por eventos com recursos de fluxo de eventos permite que sua empresa responda a dados em movimento e, eventualmente, tome decisões rápidas com base em todos os dados atuais e históricos disponíveis.
Isso ajuda a tornar sua empresa mais inteligente, rápida e capaz de detectar e resolver problemas.
A arquitetura orientada por eventos e as plataformas de fluxo de eventos permitem que sua empresa observe, registre e reaja a eventos em tempo real, expandindo o alcance de seus dados e proporcionando uma melhor experiência do cliente. Escolher quais plataformas incorporar é uma questão de escalabilidade, flexibilidade e controle que você deseja aproveitar sobre a forma como seus eventos são gerenciados.
O IBM Event Streams é uma plataforma de fluxo de eventos construída sobre o Apache Kafka de código aberto que ajuda a construir aplicativos inteligentes que podem reagir a eventos conforme ocorrem, tornando-o ideal para cargas de trabalho de missão crítica. Isso ajuda a criar experiências do cliente mais envolventes, graças ao acesso a uma ampla gama de conectores para sistemas principais e APIs de descanso para ampliar o alcance de seus ativos.
O IBM Event Streams também faz parte do IBM® Cloud Pak for Integration, uma solução que inclui opções de mensagens, APIs, aplicações e integração de dados, juntamente com as capacidades baseadas em eventos do IBM Event Streams.
Use essas ofertas para capacitar sua equipe a tomar melhores decisões de negócios hoje mesmo.
