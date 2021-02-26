Arquitetura orientada por eventos versus fluxo de eventos

Tanto a arquitetura orientada por eventos quanto o fluxo de eventos centram-se em eventos. Eventos são registros de algo que ocorreu, como um clique do mouse, pressionamento de tecla ou carregamento de um programa. A diferença nas plataformas está em como os eventos são recebidos.

A arquitetura orientada por eventos publica um evento de propósito único que outra aplicação ou serviço pode usar para executar uma ou mais ações por sua vez.

Serviços defluxo de eventos , como Apache Kafka e Confluent, publicam fluxos de eventos em um agente. Os consumidores de plataformas de fluxo de eventos podem acessar cada fluxo e consumir seus eventos preferidos, e esses eventos são, então, retidos pelo agente.

É importante observar que as plataformas de fluxo de eventos oferecem certas características que um corretor não oferece — os registros da plataforma de fluxo de eventos são persistentes, permitindo que as aplicações processem dados históricos e em tempo real sem a ameaça de exclusão por um corretor. E as plataformas de fluxo de eventos podem ser usadas para processamento de eventos simples e complexos, permitindo que os consumidores de eventos processem e executem ações com base no resultado imediatamente.