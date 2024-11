O que é justiça ambiental?

O movimento pela justiça ambiental tem sido impulsionado principalmente por pessoas de cor. Isso remonta ao movimento ambiental indígena, que é a luta dos povos indígenas pela soberania e pelos direitos à terra durante mais de 500 anos de colonialismo.

Considera-se que o movimento moderno por justiça ambiental começou nos Estados Unidos. Uma empresa de transformadores em Raleigh, Carolina do Norte, começou a armazenar ilegalmente resíduos industriais contendo bifenis policlorados (PCBs) ao longo de estradas rurais em quinze condados da Carolina do Norte. Em 1982, os funcionários estaduais escolheram o condado de Warren, que é rural, ruim e de maioria negra, como o local para armazenar solo contaminado por PCBs dos locais de despejo ilegal. Os residentes estavam preocupados com o ingresso de produtos químicos no abastecimento de água.

A decisão ganhou atenção internacional. Manifestantes residentes locais se juntaram a organizações nacionais, como a National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). As marchas e os protestos de rua não violentos continuaram por seis semanas, e 500 pessoas foram presas, o que marca as primeiras prisões na história em um aterro sanitário. Embora os protestos tenham falhado em impedir o uso do aterro sanitário, o evento foi amplamente citado por ser o primeiro grande marco no movimento pela justiça ambiental.

O movimento se expandiu rapidamente em todo o mundo. Notavelmente, o aumento das exportações de materiais perigosos para países do Sul Global, a partir da década de 1980, impulsionou o movimento internacional de justiça ambiental, levando à Primeira Cúpula Nacional de Liderança Ambiental de Pessoas de Cor de 1991, realizada em Washington, D.C.