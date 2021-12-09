O que é gerenciamento de decisões?

O gerenciamento de decisões pode ser usado para qualquer ponto de decisão em um processo digital que pode ser definido com business rules e quantificado com uma declaração condicional. As empresas usam o gerenciamento de decisões para uma ampla gama de processos, incluindo os seguintes:

Criação de experiências personalizadas para os clientes

Os clientes esperam cada vez mais experiências digitais que atendam às suas necessidades e preferências. Ao usar dados de clientes (incluindo dados primários, de comportamento e dados de consumidores de terceiros), empresas de todos os tamanhos e orçamentos personalizam todos os aspectos da interação quase em tempo real. À medida que as organizações reúnem mais dados sobre o cliente, elas podem melhorar a experiência do cliente para se alinhar mais de perto às suas necessidades, mesmo após o início da interação.

Digamos que um cliente recorrente visite o site de uma empresa. Com base no histórico de compras anteriores do cliente, a empresa sabe que se trata de uma mulher que gosta de acampar. Assim, a empresa personaliza a foto do banner do site e as promoções para se concentrar em equipamentos de camping. No entanto, durante essa visita, o cliente olha para o equipamento de esqui. Em vez de enviar um e-mail de acompanhamento que se concentra em equipamentos de camping semelhante a uma visita anterior, o software de automação personaliza a mensagem com um link para uma postagem do blog sobre como selecionar o equipamento de esqui certo e vendas de luvas de esqui.

Otimização da cadeia de suprimentos

Para que uma cadeia de suprimentos funcione de forma eficiente e eficaz, várias decisões devem ser tomadas durante todo o processo, muitas vezes com base em mudanças de dados. Além disso, a transparência no processo e as atualizações frequentes de status são frequentemente exigidas pelos principais stakeholders (e para eles). O gerenciamento de decisões permite que as organizações usem análises avançadas para otimizar o processo da cadeia de suprimentos de ponta a ponta.

Por exemplo, as organizações podem configurar o gerenciamento de decisões para gerenciar o processo de pedidos quando um item precisar ser reabastecido. A análise preditiva de dados reúne as insights de várias fontes de dados para determinar qual fornecedor aprovado tem a quantidade necessária em estoque e tem o índice de satisfação mais alto. A organização pode então usar análise de dados avançada para otimizar as opções de envio com base em business rules que priorizam a velocidade e o custo como fatores para selecionar o fornecedor e a opção de envio apropriados. Em seguida, a empresa pode automatizar o processo para garantir uma experiência contínua, desde a realização do pedido até a entrega.

Manutenção da conformidade

Organizações que operam em setores altamente regulamentados usam o gerenciamento de decisões para monitorar operações que exigem um alto grau de conformidade. O setor de saúde é um bom exemplo. Como o software de automação usa IA e análise de dados para analisar os registros dos pacientes, ele pode determinar quem não assinou a documentação necessária relacionada à política da HIPAA e sinalizar o registro do paciente. A automação comercial então inclui um novo formulário HIPAA para os pacientes assinarem durante o processo de check-in na próxima consulta.

Análise de solicitações de emprego

A triagem manual de aplicações é demorada e cria vieses humanos no processo. Ao configurar business rules com base nos requisitos do cargo, como número de anos de experiência e habilidades necessárias, um departamento de Recursos usa o gerenciamento de decisões para automatizar a triagem inicial de aplicação de emprego. Utilizando automação, o software de RH pode pesquisar por palavras-chave em um currículo com base em regras para avaliar se aquele candidato seria adequado para uma posição específica. O software de automação analisa as aplicações e envia aquelas que atendem a esses requisitos ao gerente de contratação apropriado para avaliação.