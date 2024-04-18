Os principais objetivos do DataOps incluem:
- Colaboração: facilitar a comunicação entre diferentes equipes envolvidas no pipeline de dados, como engenheiros, analistas, cientistas e stakeholders.
- Integração: conexão sem dificuldades com várias ferramentas usadas em todo o pipeline, como plataformas de ETL (Extrair-Transformar-Carregar) ou soluções de business intelligence.
- Automação: implementação de procedimentos de teste automatizados para garantir resultados precisos e, ao mesmo tempo, minimizar a intervenção manual durante cada etapa do processo.
Alcançar esses objetivos de forma eficaz na infraestrutura existente de uma Organização requer uma combinação de tecnologias que incluem sistemas de controle de versão (Git) para rastrear alterações no código ou arquivos de configuração; pipelines de integração contínua/implementação contínua (CI/CD); conteinerização com ferramentas como Docker; frameworks de orquestração, como Kubernetes; soluções de monitoramento; serviços de alerta; e outros.