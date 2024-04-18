Tags
O que é DataOps?

DataOps, abreviação de Data Operations (operações de dados), é uma disciplina emergente que se concentra em melhorar a colaboração, a integração e a automação dos processos de gerenciamento de dados. O objetivo é simplificar todo o ciclo de vida dos dados, desde a ingestão e preparação até a análise de dados e os relatórios. Ao adotar um conjunto de melhores práticas inspiradas em metodologias ágeis, princípios de DevOps e técnicas de controle estatístico de processos, o DataOps ajuda as organizações a fornecer insights de dados de alta qualidade com mais eficiência.

Os principais objetivos do DataOps incluem:

  • Colaboração: facilitar a comunicação entre diferentes equipes envolvidas no pipeline de dados, como engenheiros, analistas, cientistas e stakeholders.
  • Integração: conexão sem dificuldades com várias ferramentas usadas em todo o pipeline, como plataformas de ETL (Extrair-Transformar-Carregar) ou soluções de business intelligence.
  • Automação: implementação de procedimentos de teste automatizados para garantir resultados precisos e, ao mesmo tempo, minimizar a intervenção manual durante cada etapa do processo.

Alcançar esses objetivos de forma eficaz na infraestrutura existente de uma Organização requer uma combinação de tecnologias que incluem sistemas de controle de versão (Git) para rastrear alterações no código ou arquivos de configuração; pipelines de integração contínua/implementação contínua (CI/CD); conteinerização com ferramentas como Docker; frameworks de orquestração, como Kubernetes; soluções de monitoramento; serviços de alerta; e outros.

 

O que é MLOps?

O MLOps, uma prática derivada do DevOps e dos princípios de engenharia de dados, é uma abordagem para garantir a implementação bem-sucedida de modelos de aprendizado de máquina (ML) em ambientes de produção, ao mesmo tempo em que garante sua precisão e desempenho.

Os principais componentes do MLOps incluem:

  • Gerenciamento de dados: garantir a qualidade de dados e a consistência durante todo o ciclo de vida do ML.
  • Treinamento de modelos: desenvolvimento de pipelines de treinamento robustos com sistemas de controle de versão para reprodutibilidade.
  • Implementação de modelos: automatização de processos de implementação usando técnicas de integração contínua (CI) e entrega contínua (CD).
  • Monitoramento e manutenção: monitore continuamente o desempenho do modelo em tempo real para detectar desvios ou anomalias, seguidas pelas atualizações necessárias ou procedimentos de retreinamento.

O MLOps ajuda as organizações a agilizar o lançamento de seus produtos orientados por IA, reduzindo o atrito entre as equipes de desenvolvimento que trabalham em diferentes aspectos de um ML. Isso resulta em melhor colaboração entre os membros da equipe, que podem se concentrar em fornecer modelos de alta qualidade em vez de lidar com desafios operacionais. 

Além disso, permite que as empresas mantenham uma vantagem competitiva, garantindo que suas soluções de aprendizado de máquina permaneçam precisas à medida que novos dados se tornam disponíveis ou que as condições subjacentes mudam ao longo do tempo.

Comparação de DataOps versus MLOps: principais semelhanças e diferenças

Semelhanças entre DataOps e MLOps

  • Foco na colaboração: ambas as metodologias enfatizam a importância de equipes multifuncionais trabalharem juntas para melhorar os processos de dados, incluindo cientistas de dados, engenheiros, analistas e stakeholders de negócios.
  • Procure automatizar processos: a automação é um aspecto fundamental do DataOps e do MLOps, pois ajuda a simplificar fluxos de trabalho, reduzir erros, aumentar a eficiência e garantir a consistência entre os projetos.
  • Promova a melhoria contínua: ambas as abordagens defendem ciclos de desenvolvimento iterativos que envolvem o monitoramento de métricas de desempenho para identificar áreas de otimização ou aprimoramento ao longo do tempo.

Diferenças entre DataOps e MLOps

