Construa confiança no setor bancário com linhagem de dados

A linhagem de dados, o processo de rastrear o fluxo de dados ao longo do tempo, da origem ao destino em um pipeline de dados, é essencial para entender o ciclo de vida completo dos dados e garantir a conformidade regulatória. O valor da linhagem de dados se aplica a todos os setores, mas há três focos principais quando você a considera para casos de uso bancário:

1. Mapeamento do movimento de dados

As soluções de linhagem de dados ajudam os bancos a mapear a movimentação de dados de sistemas e bancos de dados de origem por meio de pipelines de processamento e transformação para o uso final em modelos ou relatórios de risco. Com uma visão precisa de todo o sistema, os bancos podem rastrear mais facilmente problemas como dados ausentes ou inconsistentes.

2. Processos de auditoria e análise de impacto

Com uma solução de linhagem automatizada, os bancos podem auditar seus processos e concluir análises de impacto para identificar possíveis violações de conformidade antes que se tornem um problema, oferecendo uma visão abrangente dos dados. Esse nível de visibilidade também ajuda a garantir que as mudanças feitas ao longo do tempo não introduzam novos riscos à organização, podem facilitar o cumprimento das diretrizes regulatórias para os bancos e ajudam a garantir que os bancos possam responder rapidamente às mudanças nas necessidades de negócios.

3. Manutenção de relatórios precisos de gerenciamento de riscos

Uma solução de linhagem de dados automatizada permite que os bancos mantenham um alto nível de precisão em seus relatórios de gerenciamento de risco sem a necessidade de rastrear manualmente o código-fonte. Isso é crucial para ajudar a cumprir os princípios regulatórios, como os descritos na BCBS 239, que exigem que os bancos gerem dados de risco com precisão e em tempo hábil.

As soluções de linhagem de dados fornecem aos bancos as ferramentas e a tecnologia para garantir a conformidade, manter a confiança nos dados e melhorar seus modelos de risco. Ao entender o fluxo de dados em toda a organização, os bancos podem ter mais confiança de que estão relatando riscos com precisão. Esse nível de transparência é essencial para manter a confiança do consumidor nas instituições bancárias em todo o mundo.