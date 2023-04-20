Construa confiança no setor bancário com linhagem de dados

A confiança é o alicerce sobre o qual o setor bancário é construído. Quando os consumidores perdem a confiança na capacidade de um banco de gerenciar riscos, o sistema para de funcionar. Vimos o que se segue — crises financeiras, resgates, destruição de capital e perdas de empregos. Simplificando, os consumidores confiam nos bancos para manter seu dinheiro seguro e devolver o dinheiro quando solicitado.
Mas também há confiança no lado dos negócios. Os bancos e seus funcionários confiam em seus modelos de risco para ajudar a garantir que o banco mantenha a liquidez mesmo nos piores momentos. Essa confiança depende da compreensão dos dados que informam os modelos de risco: de onde eles vêm, onde estão sendo usados e quais são os efeitos em cascata de uma mudança?
Atualmente, grandes bancos estão implementando soluções de gestão de dados para agilizar a descoberta de dados, garantir a qualidade dos ativos e gerenciar a privacidade de dados. Além disso, os bancos devem estar em conformidade com as regulamentações do setor, como a BCBS 239, que se concentram em melhorar a agregação de dados de risco e os recursos de relatórios de risco dos bancos. Para manter a conformidade, essas organizações precisam verificar a precisão e a integridade dos elementos de dados usados nos modelos de risco. Isso pode garantir que as decisões tomadas sejam confiáveis e de alta qualidade.
Antes de um banco poder iniciar o processo de certificação de um modelo de risco, ele primeiro precisa entender quais dados estão sendo usados e como eles mudam à medida que migram de um banco de dados para um modelo.
A linhagem de dados, o processo de rastrear o fluxo de dados ao longo do tempo, da origem ao destino em um pipeline de dados, é essencial para entender o ciclo de vida completo dos dados e garantir a conformidade regulatória. O valor da linhagem de dados se aplica a todos os setores, mas há três focos principais quando você a considera para casos de uso bancário:
As soluções de linhagem de dados ajudam os bancos a mapear a movimentação de dados de sistemas e bancos de dados de origem por meio de pipelines de processamento e transformação para o uso final em modelos ou relatórios de risco. Com uma visão precisa de todo o sistema, os bancos podem rastrear mais facilmente problemas como dados ausentes ou inconsistentes.
Com uma solução de linhagem automatizada, os bancos podem auditar seus processos e concluir análises de impacto para identificar possíveis violações de conformidade antes que se tornem um problema, oferecendo uma visão abrangente dos dados. Esse nível de visibilidade também ajuda a garantir que as mudanças feitas ao longo do tempo não introduzam novos riscos à organização, podem facilitar o cumprimento das diretrizes regulatórias para os bancos e ajudam a garantir que os bancos possam responder rapidamente às mudanças nas necessidades de negócios.
Uma solução de linhagem de dados automatizada permite que os bancos mantenham um alto nível de precisão em seus relatórios de gerenciamento de risco sem a necessidade de rastrear manualmente o código-fonte. Isso é crucial para ajudar a cumprir os princípios regulatórios, como os descritos na BCBS 239, que exigem que os bancos gerem dados de risco com precisão e em tempo hábil.
As soluções de linhagem de dados fornecem aos bancos as ferramentas e a tecnologia para garantir a conformidade, manter a confiança nos dados e melhorar seus modelos de risco. Ao entender o fluxo de dados em toda a organização, os bancos podem ter mais confiança de que estão relatando riscos com precisão. Esse nível de transparência é essencial para manter a confiança do consumidor nas instituições bancárias em todo o mundo.
Para ajudar os clientes a aproveitar a linhagem de dados, recomendamos o IBM Cloud Pak for Data por vários motivos. Os engenheiros de dados podem escanear conexões de dados no IBM Cloud Pak for Data para recuperar automaticamente uma linhagem técnica completa e uma visão resumida, incluindo informações sobre qualidade de dados e metadados de negócios para contexto adicional. Os usuários podem capturar a linhagem de dados de forma consistente e precisa por meio da varredura automatizada de tecnologias de terceiros, como bancos de dados, tarefas de ETL e ferramentas de BI, usando a linhagem de dados no Watson Knowledge Catalog, incluído no IBM Cloud Pak for Data.
Simplificando, com os recursos de linhagem de dados do Cloud Pak for Data, todas as operações (seja em um banco de dados, integração ou ferramenta de análise) são revertidas para criar um mapa que conta a história desde a fonte de dados até a aplicação final, fornecendo as informações técnicas aprofundadas da linhagem que os engenheiros de dados precisam, controle de versão histórico para visualizar mudanças ao longo do tempo e contexto empresarial para que qualquer usuário possa entender rapidamente a jornada dos dados usados em um relatório de risco.
