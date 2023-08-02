Como a IA conversacional pode transformar o suporte de TI

Meu aspecto favorito da central de contato de TI foi empregar solução criativa de problemas para encontrar novas soluções técnicas. No entanto, através da minha experiência com resolução de problemas, descobri que os usuários normalmente compartilhavam problemas muito comuns uns com os outros. Por essa razão, seus problemas nem sempre eram “novos”. Isso significava que meu processo de resolução de problemas às vezes era muito uniforme e repetitivo. Essa repetibilidade ficava evidente quando os usuários tinham problemas para visualizar ou acessar determinados sites. Essas interações com os clientes seguiam uma sequência de mensagens “if-then” de tentativa de soluções possíveis até que uma conclusão fosse alcançada.

Uma das principais habilidades do suporte de TI é a capacidade de resolver problemas de forma criativa. No entanto, tarefas como essas muitas vezes pareciam mais algorítmicas ou metódicas. Eles não tinham a capacidade da natureza humana de inventar uma nova solução e, em vez disso, implementaram um conjunto confiável de instruções passo a passo até que uma solução fosse encontrada. Esse tipo de atendimento ao cliente era um processo que certamente poderia ser automatizado.

A falta de automação também levantou a questão de que a atenção ao cliente estava vinculada a um horário específico. Como os trabalhadores estudantes também precisavam prestar contas de seu tempo em sala de aula, era difícil ter disponibilidade consistente para suporte de TI. O mesmo se aplica ao mundo corporativo, onde muitas empresas só oferecem suporte ao cliente entre as 9h e as 17h No meu help desk, isso muitas vezes resultava em professores e alunos recebendo suporte atrasado e o pessoal do turno da manhã tendo que lidar com um número avassalador de tickets da noite anterior. Os funcionários do help desk são apenas humanos e fornecer suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana parecia impraticável. Isso foi, até a introdução de chatbots IA para empresas surgirem no cenário de TI.