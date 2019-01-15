Cinco chaves para a migração para a nuvem no setor de serviços financeiros

Após migrar aplicações para a nuvem, uma organização deve ter uma maneira de gerenciar seu novo ecossistema, unificá-lo a partir das perspectivas de suporte e custo e controlar riscos e segurança. É necessária uma solução abrangente que abranja todo o ciclo de vida da adoção da nuvem, da estratégia à implementação, e forneça uma visão de solução verticalmente integrada para aplicações, infraestrutura e operações. Reconhecendo a necessidade de serviços de nuvem dedicados, oLloyds Banking Group assinou um contrato de 10 anos com a IBM. De acordo com o contrato, a IBM fornecerá ofertas de nuvem dedicadas hospedadas com segurança nos data centers do Lloyds e da IBM no Reino Unido e gerenciará os serviços de migração de aplicações para a nova nuvem.

A metodologia de entrega de soluções em nuvem da IBM é construída em uma plataforma de análise de dados de ponta a ponta, na qual as lições aprendidas foram convertidas em padrões, regras e outras funções analíticas personalizadas. A solução fornece uma abordagem sistemática para a migração para a nuvem em todas as suas fases, desde a coleta de dados até a execução da migração e até mesmo as atividades pós-migração.

Saiba mais sobre como os clientes da IBM estão adotando a nuvem para enfrentar os desafios de negócios futuros.