Cinco chaves para a migração para a nuvem no setor de serviços financeiros

Mais do que nunca, é imperativo que as organizações de serviços financeiros migrem para a nuvem.
Novas demandas de clientes e acionistas, além de crescentes requisitos regulatórios, exigem que as organizações tenham um ecossistema de TI que possa oferecer maior agilidade, inovação e personalização. Para aqueles que hesitam por causa de preocupações com segurança, privacidade de dados e conformidade, aqui estão cinco chaves para a migração para a nuvem para reduzir o risco de usar a computação em nuvem no setor bancário.
Muitos clientes vêm até mim sem um plano, e iniciar uma migração para a nuvem sem um levaria ao fracasso. As organizações devem desenvolver estratégias que atendam às suas necessidades comerciais específicas, como velocidade e agilidade para lidar com transações financeiras voltadas para o cliente, garantindo a conformidade regulatória. Para isso, realize uma análise de portfólio para examinar os sistemas, aplicações e processos atuais e obter uma compreensão completa do ambiente de TI e das cargas de trabalho. Certifique-se de usar ferramentas que reúna informações em um formato consistente para não acabar com uma análise incompleta.
Antes de migrar as aplicações para qualquer lugar, determine quais são adequadas para a nuvem. As aplicações prontas para a nuvem podem incluir aplicações padronizadas, cargas de trabalho autônomas e aplicações desenvolvidas usando uma arquitetura orientada a serviços. Conclua uma avaliação de todo o portfólio de serviços financeiros da organização antes de escolher um ambiente de destino. Para aplicações que não podem ser migradas ou modernizadas, como aplicativos que exigem um alto grau de personalização, coloque-as em um processo de gerenciamento de ciclo de vida de aplicação, onde sua existência deve ser justificada periodicamente. O ideal é criar uma linha do tempo para substituir ou aposentar essas aplicações.
O principal ponto forte de uma organização de serviços financeiros são os serviços financeiros, não a migração para a nuvem; portanto, é melhor trabalhar com profissionais de nuvem com experiência em migração. Onde uma migração para a nuvem costumava ser uma operação de lift-and-shift que capitalizava a economia na infraestrutura, agora inclui a adaptação e a modernização de aplicações para funcionar em um ambiente de TI híbrido, geralmente multinuvem. Para garantir experiência e tecnologia relevantes em migração para a nuvem para uma nuvem privada IBM, o banco holandês ABN Amro assinou um contrato de 10 anos com a IBM para gerenciar, padronizar e simplificar sua infraestrutura de TI. A solução em nuvem fornece ferramentas, aceleradores, recursos cognitivos e melhores práticas do setor criadas em uma metodologia de entrega baseada em décadas de experiência com consultoria de migração para a nuvem. Assista ao vídeo para saiba mais sobre como os investimentos da ABN Amro estão integrando mais flexibilidade, agilidade e velocidade na organização.
O setor de serviços financeiros contém uma infinidade de informações pessoais e financeiras confidenciais. A perda da integridade dos dados nesses ambientes altamente regulamentados pode ter consequências graves. Felizmente, o uso de ferramentas apropriadas de transferência de arquivos e seguir as melhores práticas específicas da plataforma pode ajudar a mitigar substancialmente esse risco.
Além de evitar a perda de dados em primeiro lugar, estabeleça uma maneira de validar seus processos de negócios e garantir que a migração para a nuvem preserve o valor de negócios e as operações. É fundamental ter um bom backup para comparação no caso de corrupção de dados. Além disso, certifique-se de que qualquer provedor de serviços que você escolher tenha experiência em processos de validação.
Após migrar aplicações para a nuvem, uma organização deve ter uma maneira de gerenciar seu novo ecossistema, unificá-lo a partir das perspectivas de suporte e custo e controlar riscos e segurança. É necessária uma solução abrangente que abranja todo o ciclo de vida da adoção da nuvem, da estratégia à implementação, e forneça uma visão de solução verticalmente integrada para aplicações, infraestrutura e operações. Reconhecendo a necessidade de serviços de nuvem dedicados, oLloyds Banking Group assinou um contrato de 10 anos com a IBM. De acordo com o contrato, a IBM fornecerá ofertas de nuvem dedicadas hospedadas com segurança nos data centers do Lloyds e da IBM no Reino Unido e gerenciará os serviços de migração de aplicações para a nova nuvem.
A metodologia de entrega de soluções em nuvem da IBM é construída em uma plataforma de análise de dados de ponta a ponta, na qual as lições aprendidas foram convertidas em padrões, regras e outras funções analíticas personalizadas. A solução fornece uma abordagem sistemática para a migração para a nuvem em todas as suas fases, desde a coleta de dados até a execução da migração e até mesmo as atividades pós-migração.
