A migração para a nuvem com o IBM Instana Observability ajuda a preparar as organizações para o sucesso em todas as fases do processo de migração (planejar, migrar, executar), para garantir que os aplicativos e a infraestrutura sejam executados de forma tranquila e eficiente. Desde a definição de linhas de base de desempenho e o dimensionamento correto da infraestrutura até a identificação de gargalos e o monitoramento da experiência do usuário final, o Instana oferece várias soluções que ajudam as organizações a criar ambientes e processos de nuvem mais maduros.

No entanto, migrar aplicativos, infraestrutura e serviços para a nuvem não é suficiente para impulsionar uma transformação digital bem-sucedida. As organizações precisam de uma estratégia eficaz de monitoramento de nuvem que utilize ferramentas robustas para rastrear as principais métricas de desempenho, como tempo de resposta, utilização de recursos e taxas de erro, para identificar possíveis problemas que possam afetar os recursos da nuvem e o desempenho do aplicativo.

O Instana oferece visibilidade abrangente e em tempo real do status geral dos ambientes de nuvem. Ele permite que as equipes de TI monitorem e gerenciem de forma proativa os recursos em nuvem em várias plataformas, como AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform.

A plataforma IBM Turbonomic otimiza proativamente a entrega de recursos de computação, armazenamento e rede em stacks para evitar provisionamento excessivo e aumentar o ROI. Não importa se sua organização está buscando uma estratégia de nuvem em primeiro lugar, nuvem híbrida ou multinuvem, a automação impulsionada por IA da plataforma Turbonomic pode ajudar a conter custos e, ao mesmo tempo, preservar o desempenho com otimização automática e contínua de nuvem.