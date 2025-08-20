Empregue a linguagem Java™ familiar ou simplifique o desenvolvimento com o Kotlin





Aproveite a nuvem para estender seu aplicativo e reduzir a sobrecarga do servidor





Distribua seu aplicativo internamente ou use a Google Play Store

Sua organização está planejando lançar um novo aplicativo móvel? Talvez os executivos queiram expandir para um novo canal de vendas, equipar os técnicos de campo com uma maneira mais fácil de coletar dados ou oferecer aos funcionários acesso rápido e conveniente a informações sobre benefícios.

O Android pode ser a plataforma ideal para iniciar sua jornada de desenvolvimento de aplicativos móveis. Com mais de dois bilhões de usuários Android em todo o mundo, o desenvolvimento para Android pode ajudá-lo a se conectar com mais clientes, parceiros e funcionários.

Se você estiver criando seu primeiro aplicativo, descobrirá que o ambiente de desenvolvimento aberto do Android tem baixas barreiras de entrada. Você provavelmente já está familiarizado com Java, a linguagem nativa do Android (e, se não estiver, confira "O que é Java?"). Ao contrário do desenvolvimento de aplicativos para iOS, que exige que você use um Mac, o Android permite que você desenvolva aplicativos usando praticamente qualquer desktop ou laptop.

Se você está planejando lançar seu aplicativo exclusivamente para Android ou considerando o desenvolvimento para Android e iOS, entender como começar e seguir algumas práticas recomendadas pode ajudar a garantir um processo de desenvolvimento eficiente e bem-sucedido.