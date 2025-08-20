Sua organização está planejando lançar um novo aplicativo móvel? Talvez os executivos queiram expandir para um novo canal de vendas, equipar os técnicos de campo com uma maneira mais fácil de coletar dados ou oferecer aos funcionários acesso rápido e conveniente a informações sobre benefícios.
O Android pode ser a plataforma ideal para iniciar sua jornada de desenvolvimento de aplicativos móveis. Com mais de dois bilhões de usuários Android em todo o mundo, o desenvolvimento para Android pode ajudá-lo a se conectar com mais clientes, parceiros e funcionários.
Se você estiver criando seu primeiro aplicativo, descobrirá que o ambiente de desenvolvimento aberto do Android tem baixas barreiras de entrada. Você provavelmente já está familiarizado com Java, a linguagem nativa do Android (e, se não estiver, confira "O que é Java?"). Ao contrário do desenvolvimento de aplicativos para iOS, que exige que você use um Mac, o Android permite que você desenvolva aplicativos usando praticamente qualquer desktop ou laptop.
Se você está planejando lançar seu aplicativo exclusivamente para Android ou considerando o desenvolvimento para Android e iOS, entender como começar e seguir algumas práticas recomendadas pode ajudar a garantir um processo de desenvolvimento eficiente e bem-sucedido.
Paracomeçar com o desenvolvimento Android, você precisa do kit de desenvolvimento Java gratuito (JDK) e do kit de desenvolvimento de software (SDK) Android gratuito. Esses dois kits de desenvolvimento incluem todos os serviços, ferramentas e bibliotecas necessários para o desenvolvimento do Android, embora você possa estender seu aplicativo com uma infinidade de serviços e bibliotecas de terceiros de código aberto. Depois de saber o que você quer que seu aplicativo faça, não faltam bibliotecas para apoiá-lo e criá-lo.
O SDK inclui o poderoso ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) Android Studio do Google. Com um editor de código, um designer de interface do usuário e um emulador, o Android Studio é a plataforma preferida para desenvolver um aplicativo Android vencedor. O Android Studio é executado no Windows, MacOS e Unix, oferecendo mais opções para seu hardware de desenvolvimento. Você também usará o Android Studio para implementar seu aplicativo na Google Play Store mais tarde no processo de desenvolvimento.
Embora Java seja amplamente considerado a linguagem oficial dos aplicativos Android, há uma nova linguagem a ser considerada: Kotlin. Em 2017, o Google tornou o Kotlin uma língua oficial do Android e tornou-se uma opção popular para desenvolvedores desde então. Enquanto Java é uma linguagem familiar e confortável, Kotlin pode oferecer uma série de vantagens sobre Java.
Primeiro, o Kotlin é menos complexo de usar do que o Java. Também é mais eficiente, exigindo menos código escrito para realizar as mesmas tarefas. Como resultado, o Kotlin pode tornar seu código mais fácil de ser entendido por outros desenvolvedores.
Kotlin também pode ajudar a reduzir erros. Um dos maiores problemas em potencial no desenvolvimento Java é a exceção de referência nula, onde o programa tenta acessar uma variável de referência antes de apontar a referência para um objeto. Isso pode fazer com que todo o seu aplicativo pare bruscamente. A kotlin evita esse problema restringindo quais objetos podem apontar para uma referência nula. Ele também oferece testes significativos para ajudar a evitar exceções nulas de ponteiros.
Como cada aplicativo móvel é diferente, não há uma estratégia única para alcançar o sucesso. Ainda assim, algumas dicas se aplicam a praticamente qualquer aplicativo:
Os aplicativos móveis devem ser leves para acomodar as limitações de CPU, memória e armazenamento dos dispositivos móveis. Se você precisa desenvolver aplicativos mais sofisticados e com uso intensivo de recursos do que um dispositivo Android típico pode suportar, olhe para a nuvem. O Android tem opções incomparáveis de integração com serviços de nuvem, que podem ajudá-lo a descarregar os requisitos de recursos e, ao mesmo tempo, aprimorar os recursos do seu aplicativo.
Um dos serviços de nuvem mais fáceis de implementar são as notificações push. Com as notificações push baseadas na nuvem, você pode enviar mensagens facilmente para toda a sua base de usuários, usuários específicos ou até mesmo para uma única pessoa. Quando você não precisa depender do próprio aplicativo para enviar mensagens, você pode alterar o conteúdo rapidamente ou cronometrar o envio de mensagens sem precisar implementar uma atualização no seu aplicativo.
A IBM Watson® oferece alguns dos serviços mais populares e poderosos na nuvem. Acesse os serviços da Watson para analisar dados, oferecer suporte a um chatbot ou classificar imagens.
Além de aprimorar a eficiência de seu aplicativo à medida que ele é executado em dispositivos móveis e aumentar sua funcionalidade, a nuvem pode ajudá-lo a reduzir a infraestrutura de back-end necessária para executar seu aplicativo. Por exemplo, você pode criar APIs ou usar as existentes que conectam seu aplicativo à nuvem, removendo a necessidade de um servidor no back-end do seu aplicativo. Ao usar um provedor de função como serviço (FaaS), você pode substituir chamadas de servidor por uma instância dedicada da ação necessária. Isso não apenas reduz a carga de desempenho, mas também oferece uma solução de dimensionamento econômica — você paga apenas quando ocorre uma ação.
Depois de projetar, desenvolver e testar seu aplicativo, é hora de compartilhá-lo com seus clientes, funcionários ou parceiros. Com o Android, você pode distribuir seu aplicativo por meio de um site, permitindo que os usuários instalem o aplicativo diretamente em seus dispositivos. Ao distribuir para um público interno, você pode hospedar seu aplicativo em um site de intranet como um download direto.
Use a Google Play Store — a loja oficial do Android — para distribuir seu aplicativo mais amplamente. Por exemplo, você pode querer distribuir para um público global de clientes ou parceiros. (Você também pode usar o Google Play para distribuir aplicativos empresariais privados internamente para os funcionários da sua organização.) Para distribuir uma aplicação através do Google Play, terá de aderir ao programa de programadores Android e pagar uma taxa anual de 25 USD. A Google Play Store exige que os aplicativos públicos atendam a um conjunto de padrões de qualidade antes de serem publicados na loja. Assim que seu aplicativo for aprovado, você poderá usar o Android Studio para assinar e publicar seu aplicativo na Google Play Store.
