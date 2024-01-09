O IBM DataStage simplifica a integração de dados combinando várias ferramentas, permitindo que você extraia, organize, transforme e armazene facilmente os dados necessários para o treinamento de modelos de IA em um ambiente de nuvem híbrida. Praticantes de dados de todos os níveis de habilidade podem interagir com a ferramenta usando GUIs no-code ou acessar APIs com código personalizado guiado.

A nova opção de tempo de execução remota do DataStage as a Service Anywhere oferece flexibilidade para executar suas transformações de dados. Ele capacita você a usar o mecanismo paralelo de qualquer lugar, dando-lhe um controle sem precedentes sobre sua localização. O DataStage as a Service Anywhere se manifesta como um contêiner leve, permitindo que você execute todos os recursos de transformação de dados em qualquer ambiente. Isso permite que você evite muitas das armadilhas da ingestão de dados ao executar integração, limpeza e pré-processamento de dados em sua nuvem privada. Com o DataStage, você mantém controle total sobre segurança, qualidade de dados e eficácia, lidando com todas as suas necessidades de dados para iniciativas de IA generativa.

Embora praticamente não haja limites para o que pode ser alcançado com a IA generativa, há limites para os dados que um modelo usa — e esses dados podem fazer toda a diferença.