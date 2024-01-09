O surgimento da IA generativa levou várias empresas importantes a restringir seu uso devido ao tratamento inadequado de dados internos confidenciais. De acordo com a CNN, algumas empresas impuseram proibições internas de ferramentas de IA generativa enquanto buscavam entender melhor a tecnologia e muitas também bloquearam o uso do ChatGPT interno.
As empresas ainda aceitam o risco de usar dados internos ao explorar grandes modelos de linguagem (LLMs) porque esses dados contextuais são o que permitem que os LLMs mudem de conhecimento de uso geral para conhecimento específico de domínio. Na IA generativa ou no ciclo de desenvolvimento da IA tradicional, a ingestão de dados serve como ponto de entrada. Aqui, os dados brutos adaptados aos requisitos de uma empresa podem ser coletados, pré-processados, mascarados e transformados em um formato adequado para LLMs ou outros modelos. Atualmente, não existe nenhum processo padronizado para superar os desafios da ingestão de dados, mas a precisão do modelo depende disso.
A ingestão de dados deve ser feita corretamente desde o início, pois o tratamento inadequado pode levar a uma série de novos problemas. A base dos dados de treinamento em um modelo de IA é comparável à pilotagem de um avião. Se o ângulo de decolagem estiver um único grau fora, você pode pousar em um continente totalmente novo do que o esperado.
Todo o pipeline de IA generativa depende dos pipelines de dados que a capacitam, tornando imperativa a tomada das precauções corretas.
O IBM DataStage simplifica a integração de dados combinando várias ferramentas, permitindo que você extraia, organize, transforme e armazene facilmente os dados necessários para o treinamento de modelos de IA em um ambiente de nuvem híbrida. Praticantes de dados de todos os níveis de habilidade podem interagir com a ferramenta usando GUIs no-code ou acessar APIs com código personalizado guiado.
A nova opção de tempo de execução remota do DataStage as a Service Anywhere oferece flexibilidade para executar suas transformações de dados. Ele capacita você a usar o mecanismo paralelo de qualquer lugar, dando-lhe um controle sem precedentes sobre sua localização. O DataStage as a Service Anywhere se manifesta como um contêiner leve, permitindo que você execute todos os recursos de transformação de dados em qualquer ambiente. Isso permite que você evite muitas das armadilhas da ingestão de dados ao executar integração, limpeza e pré-processamento de dados em sua nuvem privada. Com o DataStage, você mantém controle total sobre segurança, qualidade de dados e eficácia, lidando com todas as suas necessidades de dados para iniciativas de IA generativa.
Embora praticamente não haja limites para o que pode ser alcançado com a IA generativa, há limites para os dados que um modelo usa — e esses dados podem fazer toda a diferença.
