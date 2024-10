Veja a seguir um olhar mais atento sobre os três tipos de redes 5G e por que as empresas devem considerá-los.

5G de banda baixa

O 5G de banda baixa opera em frequências entre 600 e 900 MHz, muito próximas das frequências de estações de TV e rádio. Embora não sejam "rápidas" de forma alguma, essas frequências ainda são consideravelmente mais rápidas do que as velocidades 4G (até 10 vezes em alguns casos) e são capazes de viajar longas distâncias e cobrir grandes áreas. Para usuários dispostos a sacrificar a velocidade pelo alcance, o 5G de banda baixa é uma ótima opção.

5G de banda média

Embora mais rápido do que a banda baixa, o 5G de banda média ainda não é capaz de atingir as velocidades exigidas por aplicações de ponta, como IA, ML e IoT. O 5G de banda média opera em frequências que variam de 1 a 6 GHz, o que lhe dá mais capacidade para mover volumes maiores de dados, mas não em uma grande área. Uma consideração importante para as empresas que buscam aproveitar as redes 5G de banda média é o fato de que os edifícios e outras estruturas sólidas podem interferir na conectividade, especialmente na extremidade superior da largura de banda.

5G de banda alta

O 5G de banda alta não pode viajar muito longe, mas é capaz de fornecer as velocidades extremamente rápidas que as aplicações mais interessantes do 5G exigem. O 5G de banda alta é o padrão ouro para muitas tecnologias transformadoras, como veículos autônomos, robótica e cidades mais inteligentes. Grande parte dessa velocidade e desse desempenho alardeados se deve à tecnologia de ondas milimétricas (mmWave) do 5G, um espectro específico entre 30 e 300 GHz.