Dinesh Nirmal na sessão principal: Impulsione a empresa agêntica na terça-feira, 5 de maio de 2026 no Think 2026.
Inteligência artificial DevOps Automação de TI

“Sem um modelo operacional de IA, você não pode sobreviver neste mundo”: DevOps no Think 2026

By Derek Robertson
Publicado 08/05/2026
Atualizado 11/05/2026

Na conferência IBM Think deste ano, realizada em Boston, os tomadores de decisão de DevOps se reuniram para enfrentar a dura realidade da TI em 2026: a IA não é apenas uma parte de sua disciplina, é a disciplina.

Ao longo da última década, o DevOps evoluiu para incluir práticas de observabilidade de sondagem cada vez mais granulares. A riqueza e o volume de dados que essas ferramentas coletam exigem soluções automatizadas poderosas — tanto para entender tudo quanto para agir com base nos insights que os dados fornecem. 

Mas, embora as ferramentas de observabilidade impulsionadas por IA acelerem esse processo, elas também amplificam a complexidade, o custo e o risco operacional.

No Think, os líderes de DevOps da IBM lançaram novas ferramentas para descomplicar e coordenar as ações em ambientes cada vez mais complexos.

Principais conclusões

Como o CEO da IBM, Arvind Krishna, disse na palestra principal de terça-feira, "os modelos realmente não importam, a menos que a base esteja correta" — e o pipeline de DevOps em evolução, impulsionado por IA, tem como objetivo manter forte essa base de TI. Algumas conclusões principais:

  • A complexidade híbrida é o padrão, e a IA está acelerando isso. Os ambientes de uma organização agora abrangem aplicações, infraestrutura e redes em nuvem, locais e z Systems, e as cargas de trabalho de IA intensificam a escala, o custo e o risco operacional.

    À medida que essa complexidade se torna o padrão para as organizações, normas consistentes e automação orientada por políticas são críticas para manter os sistemas confiáveis. Para uma análise mais detalhada de como as equipes podem construir essa base, consulte nosso white paper sobre padronização e automação orientada por políticas.

  • A IA está se tornando a camada unificadora para as operações. Em vez de criar mais silos, as operações orientadas por IA estão emergindo como o tecido conjuntivo que liga os ambientes híbridos.

  • A observabilidade está passando da visibilidade para a responsabilidade. As equipes precisam de insights assistidos por IA em tempo real que não apenas revelem os problemas, mas expliquem o impacto, a causalidade e onde agir.

  • A telemetria das aplicações e a topologia da infraestrutura devem ser unificadas. Ambientes continuamente conciliados que combinam dados de aplicativos e infraestrutura oferecem aos profissionais uma visibilidade mais clara de ponta a ponta e uma análise de causa raiz mais rápida.

  • A escala operacional agora depende da automação coordenada e orientada por IA. Com o aumento da complexidade, as operações orientadas por IA estão se tornando essenciais para reduzir o trabalho, otimizar o desempenho e os custos e permitir que as equipes escalem de forma confiável.

"Um bilhão de novas aplicações nos próximos cinco anos entrarão nas empresas por causa da IA generativa", disse Dinesh Nirmal, Vice-presidente Sênior de Software da IBM, durante uma palestra na terça-feira, acrescentando que "Toda aplicação que for conteinerizada terá centenas (se não milhares) de microsserviços" governados por possivelmente bilhões de agentes.

“Como você terá um painel de controle para gerenciar esses agentes? Qual é a comunicação que acontecerá entre esses agentes? Quem tem acesso a esses agentes? Que tipo de dados estão sendo acessados por esses agentes?”


 

Uma nova plataforma para controlar sistemas agênticos

Plataforma IBM Concert

Nesse mesmo dia, os líderes de automação da IBM Automation discutiram um novo modelo para observar e controlar sistemas de TI agênticos, inspirados por uma verdade simples: a escala e a velocidade dos sinais ultrapassaram a resposta humana. A plataforma IBM Concert oferece uma camada operacional compartilhada entre aplicações, infraestrutura, redes e segurança, transformando um oceano de dados em uma fonte da verdade sempre atualizada para aplicações, infraestrutura e seus relacionamentos.

O Concert reúne um pacote de recursos da IBM que inclui o IBM Instana, Turbonomic e CloudPak for AIOps, entre muitos outros, trabalhando com (não substituindo) as ferramentas existentes para fornecer uma visão de 360 graus do ambiente de negócios impulsionado por IA.

UI do Concert Secure Coder. IBM Concert Secure Coder.

HCP Terraform

Outra ferramenta de DevOps revelada esta semana promete tornar o Concert ainda mais poderoso, por meio da visualização de dados em tempo real: HCP Terraform, desenvolvido pelo Infragraph

O Infragraph é um banco de dados de gráficos em tempo real que fornece informações para empresas sobre infraestrutura, aplicações, dados e segurança em um ambiente de nuvem híbrida. Quando o Concert e o HCP Terraform desenvolvido pelo Infragraph são usados juntos, os insights obtidos pelo Concert são baseados em um gráfico de recursos continuamente atualizado, que reflete o estado atual da infraestrutura e as relações entre os componentes.

"Operação em escala, é isso que importa", disse Nirmal enquanto demonstrava as duas ferramentas trabalhando juntas no palco na terça-feira. "Você visualizou usando o Infragraph, extraiu esses dados para o Concert, pode entendê-los, pode decidir, pode agir."

IBM Concert Protect e Secure Coder

É claro que, com a maior complexidade, surgem maiores demandas por segurança, e a equipe do IBM Concert também anunciou um novo produto destinado a identificar continuamente a exposição em um ambiente de TI agêntica. Com o IBM Concert Protect e o Secure Coder, a IBM amplia o gerenciamento da exposição contínua diretamente para o fluxo de trabalho do desenvolvedor com um ciclo simples: detectar a exposição em todos os ambientes, avaliar ameaças com pontuação de risco, remediar essas ameaças por meio de fluxos de trabalho automatizados e, em seguida, aprender com esses dados para melhorar a própria plataforma.

Os especialistas da IBM também demonstraram como o Instana (a ferramenta de observabilidade full stack impulsionada por IA agêntica, agora integrada ao Concert como Concert Observe) pode enfrentar novos desafios de complexidade e escala. Jacob Yackencken, Diretor de Gerenciamento de Produtos do Instana, apresentou na terça-feira como o IBM Instana oferece descoberta automática de componentes de IA e visibilidade em stacks híbridas, o que ajuda as organizações a migrar da resolução reativa de problemas para operações governadas e orientadas por IA.

Instana Agente de IA llm observabilidade e raciocínio do agente A solução de observabilidade de IA generativa do IBM Instana.

Mas, embora a observabilidade seja crucial, os sistemas agênticos exigem uma malha mais ampla de ferramentas de monitoramento e operações para acompanhar sua complexidade em tempo real. Na tarde de quarta-feira, um painel com Yackenovick, da Instana, com líderes da Marriott e da Honda, discutiu como, ao combinar a plataforma com ferramentas como o Ansible para provisionamento, e o Concert para automação de operações de rede, os desenvolvedores agora podem criar uma "malha de automação unificada". 

Ao construir uma malha de DevOps trabalhando em conjunto, as equipes de TI podem coordenar fluxos de trabalho determinísticos, orientados por eventos e fluxos de trabalho agênticos em ambientes híbridos por meio de um sistema único e orientado por políticas, garantindo que os sistemas de IA operem com o acesso certo no momento certo.

Em 2026, as empresas precisam de práticas de DevOps coordenadas, integradas e abrangentes para acompanhar a onda de sistemas e agentes de IA que inundou a stack. Esse senso de urgência, acima de tudo, ficou claro este ano no Think, junto com uma análise de algumas das ferramentas da IBM projetadas para enfrentar esse desafio.

“Para cada acesso humano em uma empresa, haverá 120 não humanos que acessarão a empresa”, disse o Vice-presidente Sênior de Software Nirmal na terça-feira.

“Como você vai colocar acesso privilegiado nisso? Qual é sua estratégia de IAM [gerenciamento de acesso e identidade]? Como você vai fazer o gerenciamento de políticas? É por isso que você precisa de um modelo operacional de IA... Esse é o desafio que as empresas verão nos próximos cinco anos." 

“Sem um modelo operacional de IA, você não pode sobreviver neste mundo.”

Autor

Derek Robertson

Staff Writer

IBM Think

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