“Sem um modelo operacional de IA, você não pode sobreviver neste mundo”: DevOps no Think 2026

Na conferência IBM Think deste ano, realizada em Boston, os tomadores de decisão de DevOps se reuniram para enfrentar a dura realidade da TI em 2026: a IA não é apenas uma parte de sua disciplina, é a disciplina.
Ao longo da última década, o DevOps evoluiu para incluir práticas de observabilidade de sondagem cada vez mais granulares. A riqueza e o volume de dados que essas ferramentas coletam exigem soluções automatizadas poderosas — tanto para entender tudo quanto para agir com base nos insights que os dados fornecem.
Mas, embora as ferramentas de observabilidade impulsionadas por IA acelerem esse processo, elas também amplificam a complexidade, o custo e o risco operacional.
No Think, os líderes de DevOps da IBM lançaram novas ferramentas para descomplicar e coordenar as ações em ambientes cada vez mais complexos.
Como o CEO da IBM, Arvind Krishna, disse na palestra principal de terça-feira, "os modelos realmente não importam, a menos que a base esteja correta" — e o pipeline de DevOps em evolução, impulsionado por IA, tem como objetivo manter forte essa base de TI. Algumas conclusões principais:
"Um bilhão de novas aplicações nos próximos cinco anos entrarão nas empresas por causa da IA generativa", disse Dinesh Nirmal, Vice-presidente Sênior de Software da IBM, durante uma palestra na terça-feira, acrescentando que "Toda aplicação que for conteinerizada terá centenas (se não milhares) de microsserviços" governados por possivelmente bilhões de agentes.
“Como você terá um painel de controle para gerenciar esses agentes? Qual é a comunicação que acontecerá entre esses agentes? Quem tem acesso a esses agentes? Que tipo de dados estão sendo acessados por esses agentes?”
Nesse mesmo dia, os líderes de automação da IBM Automation discutiram um novo modelo para observar e controlar sistemas de TI agênticos, inspirados por uma verdade simples: a escala e a velocidade dos sinais ultrapassaram a resposta humana. A plataforma IBM Concert oferece uma camada operacional compartilhada entre aplicações, infraestrutura, redes e segurança, transformando um oceano de dados em uma fonte da verdade sempre atualizada para aplicações, infraestrutura e seus relacionamentos.
O Concert reúne um pacote de recursos da IBM que inclui o IBM Instana, Turbonomic e CloudPak for AIOps, entre muitos outros, trabalhando com (não substituindo) as ferramentas existentes para fornecer uma visão de 360 graus do ambiente de negócios impulsionado por IA.
Outra ferramenta de DevOps revelada esta semana promete tornar o Concert ainda mais poderoso, por meio da visualização de dados em tempo real: HCP Terraform, desenvolvido pelo Infragraph.
O Infragraph é um banco de dados de gráficos em tempo real que fornece informações para empresas sobre infraestrutura, aplicações, dados e segurança em um ambiente de nuvem híbrida. Quando o Concert e o HCP Terraform desenvolvido pelo Infragraph são usados juntos, os insights obtidos pelo Concert são baseados em um gráfico de recursos continuamente atualizado, que reflete o estado atual da infraestrutura e as relações entre os componentes.
"Operação em escala, é isso que importa", disse Nirmal enquanto demonstrava as duas ferramentas trabalhando juntas no palco na terça-feira. "Você visualizou usando o Infragraph, extraiu esses dados para o Concert, pode entendê-los, pode decidir, pode agir."
É claro que, com a maior complexidade, surgem maiores demandas por segurança, e a equipe do IBM Concert também anunciou um novo produto destinado a identificar continuamente a exposição em um ambiente de TI agêntica. Com o IBM Concert Protect e o Secure Coder, a IBM amplia o gerenciamento da exposição contínua diretamente para o fluxo de trabalho do desenvolvedor com um ciclo simples: detectar a exposição em todos os ambientes, avaliar ameaças com pontuação de risco, remediar essas ameaças por meio de fluxos de trabalho automatizados e, em seguida, aprender com esses dados para melhorar a própria plataforma.
Os especialistas da IBM também demonstraram como o Instana (a ferramenta de observabilidade full stack impulsionada por IA agêntica, agora integrada ao Concert como Concert Observe) pode enfrentar novos desafios de complexidade e escala. Jacob Yackencken, Diretor de Gerenciamento de Produtos do Instana, apresentou na terça-feira como o IBM Instana oferece descoberta automática de componentes de IA e visibilidade em stacks híbridas, o que ajuda as organizações a migrar da resolução reativa de problemas para operações governadas e orientadas por IA.
Mas, embora a observabilidade seja crucial, os sistemas agênticos exigem uma malha mais ampla de ferramentas de monitoramento e operações para acompanhar sua complexidade em tempo real. Na tarde de quarta-feira, um painel com Yackenovick, da Instana, com líderes da Marriott e da Honda, discutiu como, ao combinar a plataforma com ferramentas como o Ansible para provisionamento, e o Concert para automação de operações de rede, os desenvolvedores agora podem criar uma "malha de automação unificada".
Ao construir uma malha de DevOps trabalhando em conjunto, as equipes de TI podem coordenar fluxos de trabalho determinísticos, orientados por eventos e fluxos de trabalho agênticos em ambientes híbridos por meio de um sistema único e orientado por políticas, garantindo que os sistemas de IA operem com o acesso certo no momento certo.
Em 2026, as empresas precisam de práticas de DevOps coordenadas, integradas e abrangentes para acompanhar a onda de sistemas e agentes de IA que inundou a stack. Esse senso de urgência, acima de tudo, ficou claro este ano no Think, junto com uma análise de algumas das ferramentas da IBM projetadas para enfrentar esse desafio.
“Para cada acesso humano em uma empresa, haverá 120 não humanos que acessarão a empresa”, disse o Vice-presidente Sênior de Software Nirmal na terça-feira.
“Como você vai colocar acesso privilegiado nisso? Qual é sua estratégia de IAM [gerenciamento de acesso e identidade]? Como você vai fazer o gerenciamento de políticas? É por isso que você precisa de um modelo operacional de IA... Esse é o desafio que as empresas verão nos próximos cinco anos."
“Sem um modelo operacional de IA, você não pode sobreviver neste mundo.”
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