“Sem um modelo operacional de IA, você não pode sobreviver neste mundo”: DevOps no Think 2026

Na conferência IBM Think deste ano, realizada em Boston, os tomadores de decisão de DevOps se reuniram para enfrentar a dura realidade da TI em 2026: a IA não é apenas uma parte de sua disciplina, é a disciplina.

Ao longo da última década, o DevOps evoluiu para incluir práticas de observabilidade de sondagem cada vez mais granulares. A riqueza e o volume de dados que essas ferramentas coletam exigem soluções automatizadas poderosas — tanto para entender tudo quanto para agir com base nos insights que os dados fornecem.

Mas, embora as ferramentas de observabilidade impulsionadas por IA acelerem esse processo, elas também amplificam a complexidade, o custo e o risco operacional.

No Think, os líderes de DevOps da IBM lançaram novas ferramentas para descomplicar e coordenar as ações em ambientes cada vez mais complexos.