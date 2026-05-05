Anunciamos o IBM Concert Secure Coder: trazendo segurança para o momento em que o código é escrito

No Think 2026, a IBM apresentou a nova plataforma Concert, projetada para gerenciar operações de TI na era agêntica.
A IA está acelerando o desenvolvimento de software e, ao mesmo tempo, remodelando a escala e a velocidade do risco à segurança. À medida que as organizações geram mais código e adotam ferramentas orientadas por IA, o número de vulnerabilidades potenciais aumenta mais rapidamente do que os processos tradicionais conseguem gerenciar. Essa mudança está forçando as empresas a repensar a forma como abordam a segurança em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software. Não se trata de um começo a partir do zero. As principais organizações, incluindo a IBM, têm acompanhado essas tendências e investido em automação, remediação orientada por IA e práticas de segurança que priorizam o desenvolvedor para se manterem à frente.
No Think 2026, a IBM apresentou a nova plataforma Concert, projetada para gerenciar operações de TI na era agêntica. O Concert Protect faz parte dessa nova plataforma e ajuda as organizações a migrar de práticas de segurança fragmentadas para o gerenciamento contínuo de exposição. Com base nisso, o lançamento do IBM Concert Secure Coder amplia esses recursos diretamente para a experiência dos desenvolvedores, permitindo que as equipes lidem com os riscos mais cedo e de forma mais eficaz.
Os desenvolvedores não esperam mais por solicitações de pull, varreduras de pipelines ou incidentes de produção. Eles veem os riscos e as correções em tempo real, dentro de seu ambiente de desenvolvimento integrado (IDE).
A segurança está entrando em uma nova fase.
Agora, a IA pode revelar possíveis vulnerabilidades em um vasto e complexo patrimônio de tecnologia, a um ritmo que desafia as abordagens tradicionais de triagem e remediação.
Isso não é uma falha das equipes de segurança, mas um reflexo da rapidez com que o cenário está evoluindo. É um sinal de que as abordagens tradicionais nunca foram projetadas para descoberta em escala de IA. O desafio que as empresas enfrentam hoje não é visibilidade. É agir: decidir o que importa, coordenar a resposta e reduzir a exposição antes que o risco se torne impacto.
Em abril de 2026, surgiu um sinal notável da rapidez com que os recursos de descoberta estão avançando. O modelo Mythos da Anthropic supostamente revelou milhares de vulnerabilidades anteriormente desconhecidas nos principais sistemas operacionais e navegadores, mas menos de 1% haviam sido corrigidas.
Alguns descreveram isso como uma "avaliação de cibersegurança", enquanto outros apontaram para a crescente lacuna entre descoberta e resposta.
Mas a descoberta por si só não é o desafio. Agir de forma eficaz em escala é o que mais importa. O verdadeiro desafio é descobrir quais vulnerabilidades realmente importam e corrigi-las antes que causem problemas para a empresa.
Para a maioria das empresas atualmente, o problema não é mais encontrar vulnerabilidades; é decidir quais realmente importam e corrigi-las antes que interrompam os negócios.
A IA está acelerando consideravelmente o cenário de vulnerabilidades: mais código está sendo escrito mais rápido do que nunca, mais vulnerabilidades estão sendo descobertas automaticamente e ambos estão acontecendo cada vez mais na velocidade da máquina. Mas a remediação ainda se move na velocidade humana. A maioria das organizações já está lidando com dezenas de milhares de exposições entre ferramentas e equipes isoladas, contando com triagem manual, fluxos de trabalho desconectados e pontuações de risco estáticas.
O resultado é previsível: remediação lenta, riscos de alto impacto não detectados, dívida técnica crescente e interrupções evitáveis. Agora, adicione a descoberta orientada por IA a esse ambiente. O problema não é que essas ferramentas encontram vulnerabilidades; é que elas sobrecarregam sistemas que não foram construídos para agir em relação a elas. A IBM analisa a situação da seguinte forma: a IA pode aumentar drasticamente o volume de vulnerabilidades identificadas. O Concert ajuda as organizações a gerenciar essa escala com clareza, priorização e ação automatizada.
Para operar nessa nova realidade, as empresas precisam de mais do que scanners. Elas precisam de um sistema de gerenciamento de exposição contínuo. Um serviço que conecte descoberta, priorização e remediação em um ciclo automatizado e governado. É exatamente isso que o IBM Concert Protect foi projetado para oferecer. Em vez de tratar a segurança como um ponto de verificação de estágio avançado, o Concert Protect a torna um recurso contínuo em todo o ciclo de vida do desenvolvimento do software, do código ao tempo de execução.
Em seu núcleo, há um ciclo simples, mas poderoso:
Com o IBM Concert Secure Coder, a IBM amplia o gerenciamento de exposição contínua diretamente para o fluxo de trabalho do desenvolvedor. O Secure Coder fornece detecção, priorização e remediação no momento em que o código é escrito, não dias ou semanas depois.
Os desenvolvedores não esperam mais por solicitações de pull, varreduras de pipelines ou incidentes de produção. Eles veem os riscos e as correções em tempo real, dentro de sua IDE. Isso permite à equipe:
O Secure Coder não é apenas uma developer tool. Ele serve como o elo final em um ciclo de vida contínuo de gerenciamento de exposição, onde os riscos são detectados diretamente no código enquanto os desenvolvedores trabalham, depois são correlacionados e priorizados em todo o ambiente mais amplo com o Concert. A partir daí, a remediação é automatizada em pipelines e infraestrutura e, com o tempo, as organizações podem medir os resultados e melhorar continuamente sua postura de segurança.
Ferramentas impulsionadas por IA, como o Mythos, representam um avanço significativo na busca de vulnerabilidades. Mas a descoberta é apenas o primeiro passo. Essas ferramentas podem gerar grandes volumes de descobertas e sugerir possíveis correções, mas não conseguem validar, priorizar, controlar e operacionalizar a remediação em escala empresarial.
O IBM Concert Protect opera acima dessa camada. Ela ingere descobertas provenientes de qualquer fonte de descoberta, orientada por IA ou tradicional, e as converte em ações automatizadas priorizadas e governadas. Essa é a diferença entre saber que você tem um problema de vulnerabilidade e realmente corrigi-lo em escala.
Algumas das narrativas mais extremas não entendem: o verdadeiro desafio não é que a IA possa encontrar mais vulnerabilidades, mas que muitas organizações ainda estão evoluindo a forma como agir sobre elas em escala. Essa mudança também é uma função de imposição, que incentiva as organizações a modernizar as operações de segurança, incorporar a segurança no início do desenvolvimento e adotar abordagens mais automatizadas e orientadas por resultados.
O IBM Concert Protect muda isso. Ao conectar detecção, avaliação e remediação em todo o SDLC, e agora começando na primeira linha do código, o Concert transforma a sobrecarga de vulnerabilidades em clareza operacional e ação automatizada.
Na era das ameaças orientadas por IA, a descoberta é apenas o começo. Construir resiliência por meio de automação, priorização e segurança integrada ao desenvolvedor é o que vem a seguir.