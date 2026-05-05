Anunciamos o IBM Concert Secure Coder: trazendo segurança para o momento em que o código é escrito

A IA está acelerando o desenvolvimento de software e, ao mesmo tempo, remodelando a escala e a velocidade do risco à segurança. À medida que as organizações geram mais código e adotam ferramentas orientadas por IA, o número de vulnerabilidades potenciais aumenta mais rapidamente do que os processos tradicionais conseguem gerenciar. Essa mudança está forçando as empresas a repensar a forma como abordam a segurança em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software. Não se trata de um começo a partir do zero. As principais organizações, incluindo a IBM, têm acompanhado essas tendências e investido em automação, remediação orientada por IA e práticas de segurança que priorizam o desenvolvedor para se manterem à frente.

No Think 2026, a IBM apresentou a nova plataforma Concert, projetada para gerenciar operações de TI na era agêntica. O Concert Protect faz parte dessa nova plataforma e ajuda as organizações a migrar de práticas de segurança fragmentadas para o gerenciamento contínuo de exposição. Com base nisso, o lançamento do IBM Concert Secure Coder amplia esses recursos diretamente para a experiência dos desenvolvedores, permitindo que as equipes lidem com os riscos mais cedo e de forma mais eficaz.

Os desenvolvedores não esperam mais por solicitações de pull, varreduras de pipelines ou incidentes de produção. Eles veem os riscos e as correções em tempo real, dentro de seu ambiente de desenvolvimento integrado (IDE).