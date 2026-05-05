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Inteligência artificial Automação de TI

Apresentamos a IBM Concert: preenchendo a lacuna entre insight e ação

A plataforma Concert é uma plataforma de operações que conecta dados, contexto e ações em todo o seu ambiente, permitindo que as equipes migrem do insight para a ação mais rapidamente.

Publicado 05/05/2026

A IA deveria simplificar as operações de TI.  Em vez disso, expôs um problema mais profundo: as empresas geram mais insights do que nunca, mas sua capacidade de agir sobre eles não manteve o ritmo. 

Em ambientes híbridos, as equipes contam com ferramentas fragmentadas para observabilidade, otimização, segurança e operações. Cada sistema fornece sinais, mas nenhum contexto compartilhado. O resultado é uma lacuna de execução, a divisão crescente entre o que as equipes sabem e o que podem fazer a respeito. Os incidentes ainda demoram muito para ser resolvidos. Os custos são mais difíceis de prever. O risco se acumula silenciosamente. E as equipes passam mais tempo reunindo contexto do que agindo. 

A plataforma IBM Concert foi projetada para lidar com essa lacuna. 

Uma plataforma unificada para operações híbridas

A plataforma Concert fornece uma camada operacional compartilhada entre aplicações, infraestrutura, redes e segurança.

Em vez de apresentar sinais em ferramentas separadas, a plataforma Concert os conecta em um único sistema, onde dados, contexto e decisões são alinhados em tempo real.

Em sua essência, está um modelo de dados unificado que ingere continuamente sinais de todo o ambiente e das relações entre os sistemas. Isso permite que as pessoas e a IA: 

  • Consultem entre domínios
  • Entendam o impacto em todo o sistema
  • Ajam rapidamente com contexto compartilhado 

A plataforma Concert funciona com (e não no lugar de) suas ferramentas existentes. Ela cria uma camada compartilhada que conecta dados, contexto e fluxos de trabalho entre aplicações, infraestrutura, rede, sistemas e operações de segurança e fornecedores. Ao reunir esses elementos, a plataforma Concert aumenta o valor do que já está em seu ambiente em vez de substituí-lo.

Recursos em todo o ciclo de vida operacional

A plataforma Concert reunirá recursos de todo o portfólio da IBM em uma plataforma modular para operações de TI. Isso inclui: 

  • Concert Observe: visibilidade full stack em tempo real de aplicações, infraestrutura, redes e IA, impulsionada pelo IBM Instana e SevOne.
  • Concert Optimize: otimização contínua de desempenho e custos, incluindo otimização de GPU, impulsionada pelo IBM Turbonomic. 
  • Concert Operate: detecção, investigação e resposta unificadas a incidentes, impulsionada pelo IBM Cloud Pak for AIOps. 
  • Concert Protect: gerenciamento de vulnerabilidades e riscos orientado por IA que identifica, prioriza e pode gerar remediações automáticas para correções de código vulnerável ou corrigir sistemas operacionais, middleware, pacotes e imagens, posicionando a organização para realizar o "shift left" para segurança em todo o SDLC.
  • Concert Resilience : insights de confiabilidade em todos os serviços e dependências para ajudar as organizações a mensurar a resiliência e a migrar de operações reativas para proativas.
  • Concert Workflows: orquestração e automação de pouco código entre equipes, ferramentas e ambientes.

Individualmente, esses recursos são comprovados. Juntos, eles permitirão um sistema coordenado em que o insight em um domínio informa a compreensão e a ação em outro. O resultado é uma mudança de reagir dentro de ferramentas isoladas para operar com um entendimento compartilhado de todo o sistema, onde o insight, o contexto e a ação estão alinhados em todas as camadas da organização de TI para ajudar a melhorar a continuidade dos negócios.

Fluxo de trabalho agêntico que transforma insight em ação

Atualmente em pré-visualização, a plataforma Concert introduz fluxos de trabalho agênticos que coordenam a investigação, a tomada de decisão e a execução em diversos sistemas — geralmente as ferramentas que as organização já utilizam. Agentes do Concert: 

  • Correlacione sinais entre logs, métricas, eventos e alertas 
  • Identifique as prováveis causas raiz
  • Recomende as próximas melhores ações. Execute fluxos de trabalho de remediação com intervenção humana

As equipes permanecem no controle (avaliando, aprovando e governando ações), mantendo a transparência, a auditabilidade e o controle humano.

Construído para cenários do mundo real

A plataforma Concert foi projetada para suportar desafios operacionais comuns: 

Resposta mais rápida a incidentes, com observabilidade full stack do Concert Observe

O Concert foi desenvolvido para correlacionar sinais entre domínios, identificar a causa raiz, explicar o que aconteceu e o motivo e, em seguida, trabalhar com as equipes para orientar a resolução, desde as ações recomendadas até a geração de correções propostas e a coordenação da avaliação e aprovação por meio dos fluxos de trabalho de desenvolvimento existentes.

Gerenciamento de custos de IA e GPU com o Concert Optimize

O Concert conecta a demanda das aplicações ao uso da infraestrutura para deixar claro o que está gerando custos de GPU, onde podem surgir restrições e como as decisões de recursos afetam o desempenho.

Desvio e risco de infraestrutura com a plataforma Concert e o HCP Terraform, impulsionado pela Infragraph

O Concert compara as definições de infraestrutura como código com o ambiente de produção para identificar desvios relevantes e priorizar a remediação com base no impacto das aplicações. Quando combinado com o HCP Terraform desenvolvido pela Infragraph, os insights são fundamentados em um gráfico de recursos continuamente atualizado, que reflete o estado atual da infraestrutura e as relações entre os componentes. Essa camada de dados unificada fornece uma visão clara e conectada do que existe e como está vinculado, melhorando a precisão da análise e permitindo uma remediação mais eficaz. O HCP Terraform impulsionado pela Infragraph está atualmente em pré-visualização.

O Concert fornece um modelo consistente para todos esses cenários: contexto compartilhado, inteligência coordenada e ação guiada.  

Uma experiência operacional adaptativa

A plataforma Concert substitui os dashboards estáticos por uma interface hiperpersonalizada, que reflete as condições em tempo real para que os usuários possam agir rapidamente por meio dos agentes. 

  • Executivos observam a integridade do sistema e o impacto nos negócios
  • Operadores e engenheiros recebem visibilidade sobre questões críticas, incidentes e decisões
  • As equipes podem migrar facilmente do insight para a ação
Captura de tela da visão geral do dashboard da IU de desempenho do IBM Concert
Captura de tela do dashboard de visão geral de SRE da plataforma IBM Concert

Projetado para realidade híbrida, entregue de forma modular

A plataforma Concert foi desenvolvida para ambientes híbridos heterogêneos e entregue em uma abordagem modular. As organizações podem:  

  • Começar onde veem o maior valor para liberar resultados rápidos.
  • Integrar-se às suas ferramentas existentes para preservar os investimentos anteriores e
  • Expandir de forma incremental ao longo do tempo para obter benefícios comerciais incrementais.

Isso permite que as organizações adotem a plataforma Concert sem interrupções, ao mesmo tempo em que escalam para a adoção em toda a empresa. 

Do insight à ação — e o que vem a seguir

A evolução das operações de TI não se trata de adicionar mais dashboards ou alertas. Trata-se de reduzir o esforço humano necessário para entender o que está acontecendo e coordenar o que fazer em seguida.

A plataforma IBM Concert apresenta um novo modelo para operações: um onde os insights são visíveis, o contexto é compartilhado e a ação está conectada entre os sistemas.

À medida que a IA se torna central para a infraestrutura e as aplicações são gerenciadas, plataformas como a plataforma Concert fornecem a base para operações mais autônomas e resilientes, mantendo as pessoas firmemente no controle. 

Veja como a plataforma IBM Concert pode ajudar a reimaginar suas operações de TI

Inscreva-se no webinar em 19 de maio de 2026

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Vikram Murali

VP, Observability Development

IBM Automation