Apresentamos a IBM Concert: preenchendo a lacuna entre insight e ação

A plataforma Concert é uma plataforma de operações que conecta dados, contexto e ações em todo o seu ambiente, permitindo que as equipes migrem do insight para a ação mais rapidamente.
A IA deveria simplificar as operações de TI. Em vez disso, expôs um problema mais profundo: as empresas geram mais insights do que nunca, mas sua capacidade de agir sobre eles não manteve o ritmo.
Em ambientes híbridos, as equipes contam com ferramentas fragmentadas para observabilidade, otimização, segurança e operações. Cada sistema fornece sinais, mas nenhum contexto compartilhado. O resultado é uma lacuna de execução, a divisão crescente entre o que as equipes sabem e o que podem fazer a respeito. Os incidentes ainda demoram muito para ser resolvidos. Os custos são mais difíceis de prever. O risco se acumula silenciosamente. E as equipes passam mais tempo reunindo contexto do que agindo.
A plataforma IBM Concert foi projetada para lidar com essa lacuna.
A plataforma Concert fornece uma camada operacional compartilhada entre aplicações, infraestrutura, redes e segurança.
Em vez de apresentar sinais em ferramentas separadas, a plataforma Concert os conecta em um único sistema, onde dados, contexto e decisões são alinhados em tempo real.
Em sua essência, está um modelo de dados unificado que ingere continuamente sinais de todo o ambiente e das relações entre os sistemas. Isso permite que as pessoas e a IA:
A plataforma Concert funciona com (e não no lugar de) suas ferramentas existentes. Ela cria uma camada compartilhada que conecta dados, contexto e fluxos de trabalho entre aplicações, infraestrutura, rede, sistemas e operações de segurança e fornecedores. Ao reunir esses elementos, a plataforma Concert aumenta o valor do que já está em seu ambiente em vez de substituí-lo.
A plataforma Concert reunirá recursos de todo o portfólio da IBM em uma plataforma modular para operações de TI. Isso inclui:
Individualmente, esses recursos são comprovados. Juntos, eles permitirão um sistema coordenado em que o insight em um domínio informa a compreensão e a ação em outro. O resultado é uma mudança de reagir dentro de ferramentas isoladas para operar com um entendimento compartilhado de todo o sistema, onde o insight, o contexto e a ação estão alinhados em todas as camadas da organização de TI para ajudar a melhorar a continuidade dos negócios.
Atualmente em pré-visualização, a plataforma Concert introduz fluxos de trabalho agênticos que coordenam a investigação, a tomada de decisão e a execução em diversos sistemas — geralmente as ferramentas que as organização já utilizam. Agentes do Concert:
As equipes permanecem no controle (avaliando, aprovando e governando ações), mantendo a transparência, a auditabilidade e o controle humano.
A plataforma Concert foi projetada para suportar desafios operacionais comuns:
O Concert foi desenvolvido para correlacionar sinais entre domínios, identificar a causa raiz, explicar o que aconteceu e o motivo e, em seguida, trabalhar com as equipes para orientar a resolução, desde as ações recomendadas até a geração de correções propostas e a coordenação da avaliação e aprovação por meio dos fluxos de trabalho de desenvolvimento existentes.
O Concert conecta a demanda das aplicações ao uso da infraestrutura para deixar claro o que está gerando custos de GPU, onde podem surgir restrições e como as decisões de recursos afetam o desempenho.
O Concert compara as definições de infraestrutura como código com o ambiente de produção para identificar desvios relevantes e priorizar a remediação com base no impacto das aplicações. Quando combinado com o HCP Terraform desenvolvido pela Infragraph, os insights são fundamentados em um gráfico de recursos continuamente atualizado, que reflete o estado atual da infraestrutura e as relações entre os componentes. Essa camada de dados unificada fornece uma visão clara e conectada do que existe e como está vinculado, melhorando a precisão da análise e permitindo uma remediação mais eficaz. O HCP Terraform impulsionado pela Infragraph está atualmente em pré-visualização.
O Concert fornece um modelo consistente para todos esses cenários: contexto compartilhado, inteligência coordenada e ação guiada.
A plataforma Concert substitui os dashboards estáticos por uma interface hiperpersonalizada, que reflete as condições em tempo real para que os usuários possam agir rapidamente por meio dos agentes.
A plataforma Concert foi desenvolvida para ambientes híbridos heterogêneos e entregue em uma abordagem modular. As organizações podem:
Isso permite que as organizações adotem a plataforma Concert sem interrupções, ao mesmo tempo em que escalam para a adoção em toda a empresa.
A evolução das operações de TI não se trata de adicionar mais dashboards ou alertas. Trata-se de reduzir o esforço humano necessário para entender o que está acontecendo e coordenar o que fazer em seguida.
A plataforma IBM Concert apresenta um novo modelo para operações: um onde os insights são visíveis, o contexto é compartilhado e a ação está conectada entre os sistemas.
À medida que a IA se torna central para a infraestrutura e as aplicações são gerenciadas, plataformas como a plataforma Concert fornecem a base para operações mais autônomas e resilientes, mantendo as pessoas firmemente no controle.
Veja como a plataforma IBM Concert pode ajudar a reimaginar suas operações de TI
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