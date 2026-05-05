Apresentamos a IBM Concert: preenchendo a lacuna entre insight e ação

A IA deveria simplificar as operações de TI. Em vez disso, expôs um problema mais profundo: as empresas geram mais insights do que nunca, mas sua capacidade de agir sobre eles não manteve o ritmo.

Em ambientes híbridos, as equipes contam com ferramentas fragmentadas para observabilidade, otimização, segurança e operações. Cada sistema fornece sinais, mas nenhum contexto compartilhado. O resultado é uma lacuna de execução, a divisão crescente entre o que as equipes sabem e o que podem fazer a respeito. Os incidentes ainda demoram muito para ser resolvidos. Os custos são mais difíceis de prever. O risco se acumula silenciosamente. E as equipes passam mais tempo reunindo contexto do que agindo.

A plataforma IBM Concert foi projetada para lidar com essa lacuna.