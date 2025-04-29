Enquanto muitas empresas estão explorando os LDMs como prova de conceito, algumas empresas dos setores de seguros e varejo já estão utilizando essas ferramentas para acelerar o processo de extração de valor de seus bancos de dados.

Thomas Baumann, evangelista de dados da Swiss Mobiliar, a seguradora mais antiga da Suíça, usa o SQL DI da IBM em diversas áreas da empresa. Baumann começou a usar SQL DI para ajudar a empresa a personalizar melhor as cotações de seguros de automóveis e, assim, aumentar as vendas. Quando um vendedor estava interagindo com um possível novo segurado, ele poderia inserir uma cotação e o LDM extrairia os casos anteriores mais semelhantes para determinar a probabilidade de aceitação do cliente.

"Em seguida, o usuário pode alterar alguns dos parâmetros, como diminuir as franquias ou oferecer um desconto mais agressivo, e então recalcular as novas chances de sucesso", diz Baumann em uma entrevista ao IBM Think. “As cotações são muito mais sofisticadas e personalizadas para cada cliente como nunca foram antes.”

Ao usar o SQL DI da IBM para o produto de seguro de automóveis da Swiss Mobiliar, a empresa treinou o modelo com aproximadamente 15 milhões de registros de dados de cotações de seguros de automóveis, com cada registro contendo várias dezenas de atributos para cada registro, como dados demográficos, dados do veículo e preço. Baumann afirma que os vendedores descobriram que conseguiriam elaborar cotações mais precisas ao verificar as probabilidades de várias opções antes de escolher uma.

Como resultado, eles melhoraram a taxa de fechamento de vendas de seguros em 7% ao longo de seis meses, uma melhoria que Baumann diz que teria levado aproximadamente dois anos sem o uso de LDMs. Com base no sucesso desse piloto, a Swiss Mobiliar agora está usando LDMs para todos os seus produtos de seguro (com exceção de seguros de vida), desde seguros de edifícios até seguros residenciais.

“Os dois principais benefícios do SQL DI são a rapidez com que se pode migrar de uma ideia para um ambiente de pré-produção”, afirma Baumann. “Além disso, não é necessário migrar dados de uma plataforma para outra.”

Além de seguros, a equipe de SQL DI da IBM também está trabalhando com vários varejistas de alimentos nos EUA e na Europa que estão interessados em usar LDMs para oferecer aos clientes experiências de compra mais personalizadas. Um cliente pode, por exemplo, estar segurando um tipo de cereal na mão e executar uma consulta semântica no banco de dados para obter cereais alternativos com sabor semelhante, mas que ofereçam um perfil nutricional mais saudável. Os LDMs usados para fazer sugestões são como “recomendações mais sofisticadas e personalizadas da Amazon ou da Netflix”, diz Hoshikawa.

Além de aplicações voltadas para o cliente, as empresas já estão implementando LDMs em muitas áreas B2B, como detecção de anomalias e detecção de fraudes em tempo real. Qualquer empresa que emita contratos, por exemplo, poderia usar um LDM para identificar rapidamente contratos que estão fora do normal, diz Hoshikawa da IBM.

Ao mesmo tempo, os LDMs também podem potencializar uma detecção mais sofisticada de fraude em tempo real. Além de identificar transações que não seguem padrões típicos, os LDMs podem consultar bancos de dados para encontrar registros que incluam diversos atributos associados a comportamentos suspeitos, como empresas sem relatórios do Better Business Bureau ou sem endereços físicos.

Lewis acredita que LLMs e LDMs serão seguidos por muitos outros modelos especializados. “Acreditamos que os LDMs, assim como os LLMs, são uma ferramenta valiosa para permitir uma onda de aplicações agênticas e ajudar a impulsionar melhores resultados”, diz ele. “Mas não esperamos que eles sejam sempre usados de forma isolada. Na verdade, acreditamos que o cenário ideal é incorporar os LDMs no modelo de dados corporativos e combiná-los com LLMs e outros modelos adequados ao propósito para gerar um novo valor massivo em escala para as empresas e para a sociedade.”

Da mesma forma, Lewis não espera que uma empresa ou organização domine necessariamente o mercado. “Não presuma que será uma única empresa, ou a empresa que possui o maior número de servidores e GPUs, que desenvolverá o canivete suíço dos modelos”, diz Lewis. “Não acredito nisso. Assim como acho que podemos obter o máximo de insights aproveitando o conhecimento especializado de especialistas em diferentes campos, acredito que a capacidade de combinar LLMs, LDMs e ondas futuras de modelos criados para fins específicos levará a insights genuinamente novos, e resultados realmente otimizados.”