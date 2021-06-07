Os PPAs são contratos de longo prazo que as empresas fazem com produtores de eletricidade que definem a quantidade de eletricidade a ser fornecida, o preço, a duração do contrato e outros detalhes mais específicos, como problemas de transmissão, crédito e seguro. Esses contratos são críticos para o sucesso das usinas de energia solar e dos parques eólicos, pois garantem um fluxo de receita de longo prazo para o projeto. Indo diretamente ao produtor de energia, ela elimina a camada de varejo, proporcionando às empresas economias significativas (e elas podem controlar a fonte de energia renovável que compram).

Por outro lado, como parte da energia produzida, as empresas assumem a responsabilidade de equilibrar a rede, de modo que os PPAs exigem que as empresas meçam e gerenciem seu uso de energia. Além disso, a assinatura de um contrato de aquisição pode ser um procedimento demorado e caro, que exige o envolvimento de empresas de contabilidade e consultoria.

Assim como a geração renovável onsite, as empresas que assinam PPAs também precisarão de energia apoiada por um componente de carga de base devido à natureza intermitente da energia renovável. Sem o armazenamento de bateria necessário para gerenciar em caso de escassez, as empresas podem precisar organizar um PPA limitado, onde uma empresa de serviços públicos transfere a energia de um projeto de energia renovável e a entrega à empresa em seu ponto de entrada, por um custo.

Os PPAs não são apenas para empresas multinacionais. A tecnologia blockchain tornou possível que grandes contratos fossem divididos em unidades menores. Essencialmente, não há limite para o tamanho das unidades de energia ou para a duração do tempo. Com um mercado secundário para PPAs, isso agora significa que as empresas podem revender seus contratos de energia se seus requisitos de energia mudarem.