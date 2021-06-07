A geração de relatórios de ESG se tornou popular — com o consenso agora que o risco de ESG é um risco de investimento, é fundamental avaliar e divulgar o desempenho de ESG ao entrarmos na transição para baixas emissões de carbono. E, após a pandemia da COVID-19, que causou perdas de trilhões de dólares em todo o mundo, a necessidade de as empresas colocarem a sustentabilidade no topo da agenda nunca foi tão importante. A realocação de capital para empresas focadas em sustentabilidade foi descrita por Larry Fink, da BlackRock, como uma "mudança tectônica".
Embora todas as métricas de ESG sejam importantes, o "E" representa a maior ameaça existencial, é a tecnicamente mais desafiadora de medir e melhorar e é a área onde a tecnologia é mais necessária. Estima-se que US$ 3,4 trilhões serão investidos em energia renovável na década de 2020. As empresas relatam cada vez mais seu desempenho em métricas de ESG e uma infinidade de compromissos de neutralidade de carbono foram feitos. Embora esses sejam passos na direção certa, os compromissos públicos representam a parte mais simples da equação. Alcançar reduções de emissões é onde começa o trabalho real. Neste artigo, vamos destacar a transição para a energia renovável, examinando as diversas opções disponíveis para os compradores corporativos, identificando as vantagens e limitações de cada uma e descrevendo como o software pode ajudar na contabilidade da energia renovável.
Gerar energia renovável no local é uma solução local que oferece às empresas uma série de vantagens. A instalação de equipamentos para capturar energia do sol, do vento, da água ou de outras fontes de energia renováveis está se tornando cada vez mais econômica para as empresas e oferece períodos curtos de retorno do investimento. Além de ajudar as empresas a atingir suas metas de sustentabilidade, elas também podem gerar retornos significativos sobre seus investimentos graças a uma série de incentivos do Governo, que obviamente variam de acordo com a localidade. Nos EUA, esses incentivos incluem créditos fiscais para investimentos, medidas de incentivo baseadas em desempenho (PBI) e empréstimos para financiamento de energia limpa avaliada por propriedade (PACE).
Com acesso direto, os projetos de geração onsite também oferecem às empresas melhor qualidade de energia e confiabilidade de fornecimento, além de oferecerem uma cobertura contra os riscos financeiros que acompanham uma falha na rede. A queda de energia no Texas em fevereiro, que custou ao estado mais de US$ 100 bilhões, destaca as enormes perdas financeiras que podem resultar de uma queda de energia e da dependência da rede.
No entanto, como a geração de energia renovável pode variar do excedente ao insuficiente, a geração onsite exige um armazenamento de energia confiável e de longo prazo, para que a energia excedente possa ser armazenada em momentos de pico de produção e distribuída em momentos de pico de demanda. O armazenamento em bateria e o hidrogênio verde oferecem soluções para o armazenamento de energia renovável; no entanto, ambos precisam ser ampliados para se tornarem mais competitivos em termos de custo.
Muitas empresas de serviços públicos oferecem a opção de as empresas pagarem um prêmio pela garantia de que a eletricidade comprada é gerada de fonte renovável, respaldada por um "certificado de atributo de energia". O prêmio pago geralmente é pequeno e cobre o aumento dos custos incorridos pela empresa de serviços públicos ao adicionar energia verde à sua combinação de geração de energia.
As empresas de serviços públicos geralmente vendem energia verde como um bloco, que é uma quantidade de energia fixa (geralmente 100 kWh de eletricidade 100% renovável vendida por um preço mensal fixo). As empresas podem, então, comprar quantos blocos forem necessários. Outra opção de compra é a porcentagem de uso. Nesse modelo, as empresas compram energia verde em um valor baseado em um percentual fixo de seu uso mensal de eletricidade. Isso permite que as empresas comprem energia verde e convencional combinadas.
Uma vantagem de comprar energia verde de uma empresa de serviços públicos é que as empresas não precisam gerenciar ou aposentar certificados que facilitam a implementação. Por outro lado, comprar energia verde pode trazer desafios de custo, já que sua empresa depende das opções de fornecimento disponíveis e do ambiente regulatório local. Se a sua empresa está comprando energia verde de uma empresa de serviços públicos pela primeira vez, aprender sobre o mercado e as opções disponíveis exigirá tempo e esforço, embora esses custos diminuam à medida que você ganhar experiência com o procedimento de compra.
Os PPAs são contratos de longo prazo que as empresas fazem com produtores de eletricidade que definem a quantidade de eletricidade a ser fornecida, o preço, a duração do contrato e outros detalhes mais específicos, como problemas de transmissão, crédito e seguro. Esses contratos são críticos para o sucesso das usinas de energia solar e dos parques eólicos, pois garantem um fluxo de receita de longo prazo para o projeto. Indo diretamente ao produtor de energia, ela elimina a camada de varejo, proporcionando às empresas economias significativas (e elas podem controlar a fonte de energia renovável que compram).
Por outro lado, como parte da energia produzida, as empresas assumem a responsabilidade de equilibrar a rede, de modo que os PPAs exigem que as empresas meçam e gerenciem seu uso de energia. Além disso, a assinatura de um contrato de aquisição pode ser um procedimento demorado e caro, que exige o envolvimento de empresas de contabilidade e consultoria.
Assim como a geração renovável onsite, as empresas que assinam PPAs também precisarão de energia apoiada por um componente de carga de base devido à natureza intermitente da energia renovável. Sem o armazenamento de bateria necessário para gerenciar em caso de escassez, as empresas podem precisar organizar um PPA limitado, onde uma empresa de serviços públicos transfere a energia de um projeto de energia renovável e a entrega à empresa em seu ponto de entrada, por um custo.
Os PPAs não são apenas para empresas multinacionais. A tecnologia blockchain tornou possível que grandes contratos fossem divididos em unidades menores. Essencialmente, não há limite para o tamanho das unidades de energia ou para a duração do tempo. Com um mercado secundário para PPAs, isso agora significa que as empresas podem revender seus contratos de energia se seus requisitos de energia mudarem.
Frequentemente negligenciada, essa opção pode ser possível se já houver uma quantidade considerável de energia renovável na rede. Isso normalmente acontece quando um sistema de cotas de energia renovável foi estabelecido por um regulador, garantindo que uma proporção específica do consumo anual de energia deve ser renovável. As empresas podem então receber crédito por sua compra se a cota de energia renovável for apoiada por um esquema de certificado.
Este modelo oferece uma opção muito eficiente em termos de custo para as empresas, pois a pressão sobre as empresas de serviços públicos para cumprir uma cota de energia renovável fornece um forte incentivo para que ofereçam preços mais baixos. Se as penalidades pelo não cumprimento das cotas são altas para as empresas de serviços públicos, isso aumenta ainda mais a pressão, ajudando a garantir preços mais baixos para os compradores de energia renovável. Vale a pena fazer a devida diligência e ver se essa opção é uma possibilidade para sua empresa.
Os RECs são outra opção de aquisição de energia renovável para empresas. Eles certificam que o portador possui um MWh de eletricidade gerada a partir de energia renovável. Depois que o provedor de energia alimenta a energia na rede, os RECs recebidos podem ser desagregados e vendidos no mercado aberto, permitindo que sejam vendidos como um crédito de carbono para compensar as emissões.
Para as empresas, a implementação dos RECs é fácil e econômica, pois há uma superabundância no mercado. No entanto, os RECs têm sido criticados, já que uma empresa pode comprar RECs enquanto continua a usar combustíveis fósseis e alegar que suas operações são renováveis, mesmo que não esteja realmente reduzindo suas emissões. Em essência, a negociação de RECs envia apenas um sinal de mercado muito direto, que em algum lugar, em algum momento, um projeto de energia renovável foi construído.
A fim de evitar o envio de sinais de mercado enganosos, as empresas podem ser específicas sobre as particularidades temporais e espaciais dos RECs que estão comprando, no entanto, isso requer planejamento e recursos adicionais para sua implementação. Por exemplo, empresas como o Google estão se esforçando para adequar a energia limpa ao seu perfil de carga, criando um vínculo entre a geração e o uso de cada quilowatt-hora sempre que possível. Uma maneira pela qual o Google faz isso é em seus data centers, onde transfere o trabalho não urgente para momentos em que a energia renovável está no pico da capacidade de geração na rede que os alimenta.
Os requisitos de relatórios de sustentabilidade Continuar evoluindo e se tornando mais detalhados e exigentes, especialmente para empresas que respondem a vários stakeholders em vários frameworks. Medir o impacto das compras de energia renovável é particularmente complexo, especialmente se uma empresa deseja assumir uma posição de liderança e enviar um forte sinal de mercado, combinando a energia renovável com seu perfil de carga (tornando-o crítico que uma base sólida de dados esteja em vigor).
O GHG Protocol fornece orientação de Escopo 2 para empresas que possuem um sistema confiável para compra de eletricidade renovável. Seu método de emissões baseado no mercado, introduzido em 2015, permite que as empresas recebam crédito por suas compras de eletricidade renovável, evitando qualquer sub ou excesso de relatórios. Esse método orienta as empresas a aplicar um fator de emissão zero às suas compras de energia renovável e a contratar fatores de emissão específicos para PPAs e RECs, se estiverem disponíveis. Também permite que as organizações assumam o controle de sua própria mistura de tipos de combustíveis e eletricidade e não precisem depender da média da rede. A plataforma de software do IBM Envizi é compatível tanto com o método de cálculo de emissões baseado na localização quanto o baseado no mercado.
Em última análise, é fundamental que as organizações adotem uma plataforma robusta de gerenciamento de dados e geração de relatórios compatível com quaisquer requisitos de auditoria e permita que todas as equipes em toda a empresa façam avaliações frequentes do desempenho por meio de lentes diferentes. O software para relatórios de ESG deve ser uma parte essencial do toolkit de sua empresa para gerenciar e medir o impacto da aquisição de energia renovável no caminho para a neutralidade de carbono.
