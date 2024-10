Um dos primeiros passos no processo de teste de penetração é decidir qual metodologia seguir.

Abaixo, exploramos cinco dos frameworks e metodologias de teste de penetração mais populares para ajudar os stakeholders e organizações a escolherem o melhor método para suas necessidades específicas, garantindo que todas as áreas necessárias sejam cobertas.

1. OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual)

O OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual) é um dos padrões mais populares de testes de penetração. Essa metodologia é revisada por pares para testes de segurança e foi criada pelo Instituto de Segurança e Metodologias Abertas (ISECOM).

Baseado em uma abordagem científica, o OSSTMM oferece guias acessíveis e adaptáveis para os testadores. Inclui recursos como foco operacional, testes de canais, métricas e análise de confiança em sua metodologia.

O OSSTMM fornece um framework para testes de penetração na rede e avaliação de vulnerabilidades para profissionais de testes de penetração. Seu objetivo é ser um framework para que os provedores encontrem e resolvam vulnerabilidades, como dados confidenciais e problemas relacionados à autenticação.

2. Open Web Application Security Project

O OWASP (Open Web Application Security Project) é uma organização de código aberto dedicada à segurança de aplicações da web.

A meta dessa organização sem fins lucrativos é tornar todo o seu material sem custo e de fácil acesso para qualquer pessoa que queira melhorar a segurança de suas aplicações da web. O OWASP tem seu próprio Top 10 (link fora de ibm.com), que é um relatório bem mantido que descreve as maiores preocupações de segurança e riscos para aplicações da web, como ataques de cross-site scripting, autenticação falha e acesso por trás de um firewall. O OWASP usa a lista dos 10 principais como base para seu Guia de Testes do OWASP.

O guia é dividido em três partes: framework de testes OWASP para desenvolvimento de aplicações da web, metodologia de teste de aplicações da web e relatórios. A metodologia de aplicações da web pode ser usada separadamente ou como parte do framework de testes para penetração em aplicações da web, aplicativos móveis, APIs e dispositivos IoT.

3. Penetration Testing Execution Standard

PTES, ou Penetration Testing Execution Standard, é um método abrangente de teste de penetração.

Foi projetado por uma equipe de profissionais de segurança da informação e é composto por sete seções principais que cobrem todos os aspectos do teste de penetração. O objetivo do PTES é fornecer diretrizes técnicas para definir o que as organizações devem esperar de um teste de penetração e orientá-las ao longo do processo, começando pela fase de pré-engajamento.

O PTES visa ser a base para testes de penetração e fornecer uma metodologia padronizada para profissionais de segurança e organizações. O guia oferece uma variedade de recursos, como melhores práticas em cada etapa do processo de penetração, do início ao fim. Alguns recursos principais do PTES incluem invasão e pós-invasão. A invasão refere-se ao processo de obter acesso a um sistema por meio de técnicas de penetração, como engenharia social e quebra de senhas. A pós-invasão ocorre quando dados são extraídos de um sistema comprometido e o acesso é mantido.

4. Information System Security Assessment Framework

O Information System Security Assessment Framework (ISSAF) é um framework de teste de penetração apoiado pelo Information Systems Security Group (OISSG).

Essa metodologia não é mais mantida e provavelmente não é a melhor fonte para as informações mais atualizadas. No entanto, uma de suas principais vantagens é que ela vincula etapas individuais de teste de penetração a ferramentas específicas, Esse formato pode ser uma boa base para criar uma metodologia personalizada.

5. Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA

O NIST, abreviação de National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA), é um framework de cibersegurança que fornece um conjunto de padrões de teste de penetração para o governo federal dos EUA e organizações externas. O NIST é uma agência do Departamento de Comércio dos Estados Unidos e deve ser considerado o padrão mínimo a ser seguido.

Os testes de penetração do NIST estão alinhados com as diretrizes emitidas pelo NIST. Para cumprir essas diretrizes, as organizações devem realizar testes de penetração seguindo um conjunto de orientações pré-determinadas.