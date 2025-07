Bonfiglioli e Hellmann escolheram a abordagem de plataforma única, selecionando o IBM® webMethods e alcançando grande sucesso.

“Embora nossa equipe de TI seja relativamente pequena, o webMethods é tão capaz que nos permite ser totalmente independentes”, afirma Fabio Zoboli. “É simples de usar, e a configuração levou apenas alguns meses. Agora conseguimos gerenciar tudo sozinhos, incluindo a criação de nossas próprias APIs complexas em questão de dias. A nova plataforma de integração funciona bem com nosso Salesforce, Microsoft 365 e outros serviços SaaS, e o tempo de execução de microsserviços do webMethods pode ser implementado em infraestruturas nativas da nuvem, incluindo o Microsoft Azure, nossa plataforma estratégica de nuvem. O webMethods cobre todas as nossas necessidades de integração.”

“A integração com o webMethods apoia nossa empresa de logística para estar bem equipada para o futuro”, disse Peter Schenk, chefe de governança de IT, funções de TI de suporte e plataformas na Hellmann. “A plataforma é a base escalável e de alto desempenho para as integrações de dados e processos de que nossa empresa, nossos clientes e nossos parceiros precisam — assim como para a digitalização de nossa cadeia de valor global.”