O setor de logística não teve uma trajetória fácil nos últimos anos. A pandemia e os conflitos globais deixaram uma lição clara: ter informações em tempo real é mais importante do que nunca para responder com agilidade às ameaças à cadeia de suprimentos.

Neste mercado com cadeias de suprimentos cada vez mais instáveis, a Hellmann Worldwide Logistics atende com sucesso às necessidades individuais de seus clientes, por terra, água e ar, com seus produtos Airfreight, Seafreight, Road and Rail e Contract Logistics. A Hellmann quer expandir esse caminho de sucesso crescendo, adquirindo novas áreas de negócios e mantendo-se preparada para o futuro. Mas quanto maior o crescimento, mais complexa se torna a integração dos diversos sistemas de gerenciamento de transporte e armazenagem, sistemas ERP e de back-end, dados e processos, dos quais a Hellmann depende em termos de segurança, disponibilidade, robustez e desempenho.

“Com nossa solução de plataforma anterior (a plataforma EDI/EAI de um concorrente americano) os custos operacionais, de manutenção e de desenvolvimento eram imensamente altos e considerados inevitáveis”, explica Peter Schenk, Head of IT Governance, IT – Funções e plataformas de suporte na Hellmann Logistics Worldwide. Após uma atualização de software e a consequente perda de funções essenciais para a empresa, a Hellmann decidiu adotar a modernização e padronização.

A Hellmann buscava uma solução integrada para atingir os seguintes objetivos: