Integração de suporte de data center: reduza custos e diminua o tempo de inatividade com sua estratégia de suporte

À medida que as organizações e seus data centers adotam implementações de nuvem híbrida, elas passam a ter um número crescente de fornecedores e cargas de trabalho em seus ambientes de TI. A proliferação desses fornecedores leva a inúmeros problemas e desafios que sobrecarregam a equipe de TI, impedem a inovação e o desenvolvimento dos negócios principais dos clientes e complicam o suporte e a operação desses ambientes.

Junte isso às prioridades do CIO de melhorar a disponibilidade do ambiente de TI, a postura de segurança e privacidade, o desempenho e o TCO, e você agora tem um desafio insuperável para muitos clientes. Na verdade, de acordo com os clientes entrevistados pela IDC, 62% relataram que ambientes de vários fornecedores causaram mais problemas de downtime do que um único fornecedor. No entanto, o capital pode não estar disponível para a renovação do patrimônio OEM, melhorias no escopo do serviço ou atualização de produtos em fim de ciclo.

O que é uma estratégia integrada de suporte de data center?

Os clientes que seguem uma estratégia de suporte integrado contratam um consultor confiável para oferecer suporte à maioria, se não a todos, os produtos do data center. Nos próximos anos, as soluções de data center de TI ficarão cada vez mais sofisticadas, complicando ainda mais os desafios explicados acima. Com isso, os clientes terão que elevar o modelo de suporte de sua infraestrutura de sistemas centrados em hardware para aplicar soluções de ativação de carga de trabalho, integrando hardware e software em um modelo de suporte de solução.

Os clientes que seguem essa estratégia escolhem o nível de serviço e as tarefas que desejam que seu fornecedor de suporte resolva em todo o ciclo de vida de seus produtos de infraestrutura. Isso inclui a opção entre suporte padrão ou proativo. Os fornecedores de suporte também podem realizar serviços como orquestração entre plataformas, gerenciamento de fornecedores e ativos de TI e gerenciamento de disponibilidade, entre outros.

Os benefícios de consolidar o suporte em todo o data center

Aproveitar a IBM para suporte em todo o data center traz benefícios cruciais. O relatório Forrester Total Economic Impact of IBM Hybrid IT Support, encomendado pela IBM, demonstra esses benefícios com base em pesquisas com 277 de nossos clientes e cinco entrevistas aprofundadas. Vamos analisar os benefícios e o que os está impulsionando:

  • Redução de 25% nos gastos com manutenção e suporte: a consolidação sob um único fornecedor pode proporcionar economias significativas para as organizações. Muitas vezes, os clientes desviam orçamento e recursos para outras iniciativas, incluindo transformação digital e migração para a nuvem.
  • Redução de 20% no tempo gasto em tarefas de suporte de hardware: a equipe de TI passa uma quantidade significativa de tempo em tarefas de suporte diárias, como gerenciamento de inventário, solução de problemas, gerenciamento de incidentes e instalação e atualização de equipamentos. Com o suporte de TI híbrido da IBM, um único ponto de contato fornecerá suporte remoto e no local, logística de peças e faturamento. O contato solucionará problemas e ajudará na resolução de problemas. O IBM Support Insights, um serviço baseado na nuvem que identifica problemas atuais e potenciais do sistema, entrega pontuações de risco e recomendações para ações que reduzam o downtime não planejado e evitem lacunas no serviço. Ele fornece recomendações em nível de produto para sistemas, dispositivos e software de TI, integrando e analisando a exposição de inventário, ciclo de vida e dados de contratos de vários fornecedores de TI.
  • Redução de 21% no tempo médio para resolver indisponibilidades de hardware: com um único ponto de contato para gerenciar incidentes e IBM Support Insights para fornecer uma visão de possíveis incidentes antes de ocorrerem, os clientes com o suporte de TI híbrido da IBM estão reduzindo o downtime. A maior precisão do inventário também é um fator importante, juntamente com as atualizações e correções proativas de código recomendadas e a eliminação de lacunas de suporte. É importante observar que, além de realmente reduzir o tempo para resolver incidentes, as organizações evitam, em média, sete incidentes/interrupções de hardware por ano, aproveitando a IBM para sua estratégia consolidada de suporte do data center.
  • Redução de 22% no tempo gasto no gerenciamento de relacionamento com fornecedores: ter um único ponto de contato para gerenciar relacionamentos com fornecedores libera tempo adicional para a equipe de TI.

Saiba mais

Se você está enfrentando dificuldades com a integração do suporte do data center, talvez seja hora de começar a pensar em uma estratégia de suporte melhor para poder aproveitar os recursos e resultados empresariais exclusivos da IBM. Confira o relatório Forrester TEI completo e use o IBM Hybrid IT Support Estimator Tool para estimar o potencial de economia de custo de três anos da consolidação do suporte em seu data center.

 

Crie uma estratégia de dados que elimine silos de dados, reduza a complexidade e melhore a qualidade de dados para proporcionar experiências excepcionais para clientes e funcionários.

