À medida que as organizações e seus data centers adotam implementações de nuvem híbrida, elas passam a ter um número crescente de fornecedores e cargas de trabalho em seus ambientes de TI. A proliferação desses fornecedores leva a inúmeros problemas e desafios que sobrecarregam a equipe de TI, impedem a inovação e o desenvolvimento dos negócios principais dos clientes e complicam o suporte e a operação desses ambientes.

Junte isso às prioridades do CIO de melhorar a disponibilidade do ambiente de TI, a postura de segurança e privacidade, o desempenho e o TCO, e você agora tem um desafio insuperável para muitos clientes. Na verdade, de acordo com os clientes entrevistados pela IDC, 62% relataram que ambientes de vários fornecedores causaram mais problemas de downtime do que um único fornecedor. No entanto, o capital pode não estar disponível para a renovação do patrimônio OEM, melhorias no escopo do serviço ou atualização de produtos em fim de ciclo.