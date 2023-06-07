À medida que as organizações e seus data centers adotam implementações de nuvem híbrida, elas passam a ter um número crescente de fornecedores e cargas de trabalho em seus ambientes de TI. A proliferação desses fornecedores leva a inúmeros problemas e desafios que sobrecarregam a equipe de TI, impedem a inovação e o desenvolvimento dos negócios principais dos clientes e complicam o suporte e a operação desses ambientes.
Junte isso às prioridades do CIO de melhorar a disponibilidade do ambiente de TI, a postura de segurança e privacidade, o desempenho e o TCO, e você agora tem um desafio insuperável para muitos clientes. Na verdade, de acordo com os clientes entrevistados pela IDC, 62% relataram que ambientes de vários fornecedores causaram mais problemas de downtime do que um único fornecedor. No entanto, o capital pode não estar disponível para a renovação do patrimônio OEM, melhorias no escopo do serviço ou atualização de produtos em fim de ciclo.
Os clientes que seguem uma estratégia de suporte integrado contratam um consultor confiável para oferecer suporte à maioria, se não a todos, os produtos do data center. Nos próximos anos, as soluções de data center de TI ficarão cada vez mais sofisticadas, complicando ainda mais os desafios explicados acima. Com isso, os clientes terão que elevar o modelo de suporte de sua infraestrutura de sistemas centrados em hardware para aplicar soluções de ativação de carga de trabalho, integrando hardware e software em um modelo de suporte de solução.
Os clientes que seguem essa estratégia escolhem o nível de serviço e as tarefas que desejam que seu fornecedor de suporte resolva em todo o ciclo de vida de seus produtos de infraestrutura. Isso inclui a opção entre suporte padrão ou proativo. Os fornecedores de suporte também podem realizar serviços como orquestração entre plataformas, gerenciamento de fornecedores e ativos de TI e gerenciamento de disponibilidade, entre outros.
Aproveitar a IBM para suporte em todo o data center traz benefícios cruciais. O relatório Forrester Total Economic Impact of IBM Hybrid IT Support, encomendado pela IBM, demonstra esses benefícios com base em pesquisas com 277 de nossos clientes e cinco entrevistas aprofundadas. Vamos analisar os benefícios e o que os está impulsionando:
Se você está enfrentando dificuldades com a integração do suporte do data center, talvez seja hora de começar a pensar em uma estratégia de suporte melhor para poder aproveitar os recursos e resultados empresariais exclusivos da IBM. Confira o relatório Forrester TEI completo e use o IBM Hybrid IT Support Estimator Tool para estimar o potencial de economia de custo de três anos da consolidação do suporte em seu data center.
