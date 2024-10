O início de 2024 traz muitas perguntas sobre o que podemos esperar no ano que se inicia, especialmente no setor de serviços financeiros, onde os avanços tecnológicos dispararam e adicionaram complexidades a um cenário já turbulento. Enquanto as altas taxas de juros e as preocupações com a inflação continuam no novo ano, as tendências dos serviços financeiros sinalizam a preparação para grandes mudanças em tempo real, mantendo-se atualizado sobre todas as questões relacionadas a serviços financeiros, incluindo os setores bancário e de mercados de capitais.

Neste ano, espera-se que tecnologias emergentes, como automação e eficiência, ganhem destaque. Embora a pandemia de covid-19 tenha ficado para trás, o cenário de trabalho no setor de serviços financeiros ainda está em um ambiente híbrido. Portanto, as organizações continuam a investir em trabalho remoto e presencial, e isso deve continuar em 2024.

Espera-se que a IA generativa seja a tendência mais influente permeando todo o setor de serviços financeiros em 2024. Desde a reformulação da experiência do cliente até a criação de ferramentas de gerenciamento de patrimônio, o setor de serviços financeiros estará à frente do gerenciamento do impacto duradouro que a inteligência artificial (IA) terá sobre as organizações e as pessoas. Neste blog, detalharemos as tendências que provavelmente surgirão desses grandes avanços tecnológicos, além de outras tendências, incluindo sustentabilidade, segurança cibernética e o retorno das criptomoedas.

Ouça: A arte da IA com uma perspectiva do setor financeiro, com o Citigroup (link fora de ibm.com)