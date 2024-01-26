A DORA estabelece um conjunto de requisitos para a gestão de riscos na TIC, geração de relatórios de incidentes, testes de resiliência operacional, compartilhamento de informações sobre ameaças e vulnerabilidades cibernéticas e gestão de riscos de terceiros. Como parte desses requisitos e no contexto da proteção e criptografia de dados, estabelece no Artigo 9 (“Proteção e prevenção”) que as entidades financeiras “devem utilizar soluções e processos de ICT” que “(a) Garanta a segurança dos meios da transferência de dados" ou "(c) prevenir ... a alteração da autenticidade e integridade, as violações de confidencialidade e a perda de dados."

Outros elementos a serem considerados no contexto do Artigo 9 são mencionados no Artigo 15 e estabelecidos nas normas técnicas regulatórias relacionadas (projeto) relacionadas, publicadas pela ESA em 17 de janeiro de 2024. Particularmente, aJC 2023 86 fornece requisitos detalhados sobre orientação criptográfica. Além disso, em seus preâmetros, afirma-se o seguinte:

"Dado os rápidos desenvolvimentos tecnológicos no campo das técnicas criptográficas, as entidades financeiras ... devem permanecer informadas sobre os desenvolvimentos relevantes na criptoanálise e considerar as principais práticas e normas e, portanto, devem seguir uma abordagem flexível baseada na mitigação e no monitoramento para lidar com o cenário dinâmico de ameaças criptográficas, inclusive as de avanços quânticos."

A seguir, falaremos mais sobre as "ameaças criptográficas" mencionadas e as implicações que elas podem ter sobre as instituições financeiras no contexto da computação quântica.