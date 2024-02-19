No modelo baseado em coleta, os dados de fontes externas e internas, como data warehouse e armazenamentos de dados, são alimentados em ferramentas analíticas para consumo em toda a empresa. No nível empresarial, as unidades de negócios identificam os dados de que precisam dos sistemas de origem e criam conjuntos de dados adaptados exclusivamente às suas soluções específicas. Isso leva a uma proliferação de dados organizacionais e a uma maior complexidade dos pipelines, o que pode representar desafios na manutenção e no uso de novas soluções, afetando diretamente os custos e a pontualidade.



Conforme as empresas migram de modelos baseados em coleta para modelos baseados em produtos, os produtos de dados são criados usando fontes de dados externas e internas, juntamente com ferramentas analíticas. Uma vez desenvolvidos, esses produtos de dados podem ser disponibilizados às unidades de negócios dentro da organização para compartilhamento e análise de dados em tempo real. Além disso, esses produtos de dados oferecem oportunidades de monetização por meio de parcerias de ecossistema.

Em uma abordagem orientada por plataforma, as unidades de negócios constroem soluções usando produtos de dados padronizados e combinando tecnologias para reduzir o trabalho, simplificar a arquitetura de dados corporativos e diminuir o time to value.

A plataforma de dados oferece produtos de dados enriquecidos em dados que usam aprendizado de máquina, deep learning e IA generativa. Esses produtos de dados orientados por IA podem virtualizar e integrar fontes de dados díspar para criar modelos de IA específicos de domínio usando dados corporativos proprietários. Os serviços de plataforma de dados permitem que os produtos de dados sejam fornecidos como serviços de SaaS, uma única data mesh implementada na nuvem híbrida e entrega de produtos de dados autenticada, segura e auditada.

Quando as organizações conectam seus valiosos dados e ativos de IA a grupos de usuários mais amplos, elas podem usar o efeito multiplicador do consumo e da evolução dos produtos de dados, bem como o alcance de mercado da distribuição escalável na nuvem.