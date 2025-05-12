Durante décadas, a aquisição foi definida por sua capacidade de reduzir custos e melhorar a eficiência. Assim, as tecnologias de automação e de aquisição melhoraram os processos, mas não mudaram fundamentalmente a forma como a aquisição entrega valor.

Mas hoje, os diretores de aquisição (CPOs) e os líderes de aquisição estão sob crescente pressão para fazer mais do que apenas impulsionar economias. Elas devem enfrentar interrupções na cadeia de suprimentos, mitigar riscos, ajudar a garantir a conformidade e contribuir para objetivos estratégicos mais amplos. Com o surgimento da IA generativa (IA generativa), a função está passando por uma Transformação profunda, que vai além da automação para inteligência estratégica e extração de valor.