Durante décadas, a aquisição foi definida por sua capacidade de reduzir custos e melhorar a eficiência. Assim, as tecnologias de automação e de aquisição melhoraram os processos, mas não mudaram fundamentalmente a forma como a aquisição entrega valor.
Mas hoje, os diretores de aquisição (CPOs) e os líderes de aquisição estão sob crescente pressão para fazer mais do que apenas impulsionar economias. Elas devem enfrentar interrupções na cadeia de suprimentos, mitigar riscos, ajudar a garantir a conformidade e contribuir para objetivos estratégicos mais amplos. Com o surgimento da IA generativa (IA generativa), a função está passando por uma Transformação profunda, que vai além da automação para inteligência estratégica e extração de valor.
De acordo com o relatório do IBM Institute for Business Value, “Smart procurement made smarter”, as empresas que usam a IA em aquisição estão obtendo resultados mensuráveis, como:
Esses resultados deixam claro: a IA não está apenas aprimorando a aquisição, ela a está redefinindo.
Historicamente, a Tecnologia de aquisição concentrou-se na automatização de tarefas como processamento de pedidos de compra, correspondência de faturas e gerenciamento de contratos. Embora essas melhorias tenham otimizado as operações, elas pouco fizeram para elevar a influência estratégica do setor de compras.
A IA generativa está mudando isso, permitindo que as equipes de aquisição:
Esses recursos marcam um ponto de virada para a aquisição, transformando-a de uma função de back-office em uma alavanca estratégica para resiliência, inovação e criação de valor de longo prazo.
As equipes de aquisição estão sob pressão crescente à medida que as expectativas aumentam, os orçamentos apertam e as necessidades de negócios se tornam mais complexas. Para acompanhar o ritmo, a aquisição deve evoluir de um papel tradicional orientado por processos para um parceiro estratégico na geração de valor comercial. O verdadeiro desafio não está relacionado apenas a ferramentas desatualizadas, é uma mudança de mentalidade.
Em vez de simplesmente automatizar o que era feito antes, as principais organizações estão reinventando o papel de aquisição para influenciar e moldar proativamente os resultados de negócios. Isso significa que:
• Antecipando mudanças por meio de insights preditivos, não apenas reagindo a elas
• Encontrando valor em novos lugares, por meio de sourcing mais inteligente, sustentabilidade e inovação de
fornecedores • Inteligência integrada em cada etapa para alinhar a aquisição com as prioridades empresariais em evolução
A próxima evolução da aquisição reside na inteligência adaptativa, sistemas de IA que aprendem e evoluem continuamente. As equipes de aquisição preparadas para o futuro aproveitarão a IA não apenas para automatizar processos, mas para gerar insights estratégicos que transformem a aquisição em uma vantagem competitiva. 62% dos executivos esperam que a IA generativa acelere o ritmo das descobertas, levando a novas fontes de inovação de produtos e serviços.
As organizações que adotam a inteligência de aquisição impulsionada por IA podem esperar:
A aquisição orientada por IA não é mais um conceito para o futuro, está acontecendo agora. A IA permite que as organizações repensem sua estratégia de aquisição desde o início. As empresas que não abraçarem essa mudança correm o risco de ficarem para trás em um mercado que está em rápida mudança.
De acordo com o recente relatório da IBV “The CEO’s guide to procurement”, aqueles que agirem agora não apenas promoverão economia de custos, mas também posicionarão a aquisição como um fator decisivo para o crescimento e a resiliência em toda a empresa.
