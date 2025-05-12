Inteligência artificial

O futuro da aquisição: indo além da economia de custos para a criação de valor orientada por IA

Um cliente interage com uma tecnologia avançada de tela sensível ao toque em Think Event

Autores

Li Yan

Global Procurement Offering Leader and Associate Partner

Durante décadas, a aquisição foi definida por sua capacidade de reduzir custos e melhorar a eficiência. Assim, as tecnologias de automação e de aquisição melhoraram os processos, mas não mudaram fundamentalmente a forma como a aquisição entrega valor.

Mas hoje, os diretores de aquisição (CPOs) e os líderes de aquisição estão sob crescente pressão para fazer mais do que apenas impulsionar economias. Elas devem enfrentar interrupções na cadeia de suprimentos, mitigar riscos, ajudar a garantir a conformidade e contribuir para objetivos estratégicos mais amplos. Com o surgimento da IA generativa (IA generativa), a função está passando por uma Transformação profunda, que vai além da automação para inteligência estratégica e extração de valor.

Boletim informativo do setor

As mais recentes notícias de tecnologia, corroboradas por insights de especialistas.

Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.

Agradecemos a você! Você se inscreveu.

Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

O impacto estratégico mensurável da aquisição assistida por IA

De acordo com o relatório do IBM Institute for Business Value, “Smart procurement made smarter”, as empresas que usam a IA em aquisição estão obtendo resultados mensuráveis, como:

  • Redução de 40% a 70% nos custos de aquisição em seis meses por meio de inteligência de categorias orientada por IA e análise preditiva de dados
  • Integrando fornecedores 10 vezes mais rápido e reduzindo o tempo de análise de preços de dois dias para 10 minutos, automatizando processos manuais e permitindo a Tomada de decisão baseado em dados
  • Mais de US$ 70 milhões evitados em pagamentos duplicados e errados, juntamente com maior conformidade com contratos e mitigação de riscos por meio da análise de contratos de fornecedores orientada por IA
  • Forte gestão de relacionamento com fornecedores, usando insights orientados por IA para aprimorar negociações e acompanhamento de desempenho
  • Esforços de sustentabilidade aprimorados, pois a IA identifica oportunidades para um sourcing mais verde e responsável

Esses resultados deixam claro: a IA não está apenas aprimorando a aquisição, ela a está redefinindo.

Demonstração

Eleve seus processos de compra a um novo patamar com o watsonx Orchestrate

Transforme seus processos de compras com a automação e a IA generativa da solução de assistentes líder do setor, o IBM® watsonx Orchestrate, permitindo que seus profissionais de compras atinjam seu pleno potencial e aumentem a produtividade.
Assista à demonstração

Liberando oportunidades proativas com aquisição assistida por IA

Historicamente, a Tecnologia de aquisição concentrou-se na automatização de tarefas como processamento de pedidos de compra, correspondência de faturas e gerenciamento de contratos. Embora essas melhorias tenham otimizado as operações, elas pouco fizeram para elevar a influência estratégica do setor de compras.

A IA generativa está mudando isso, permitindo que as equipes de aquisição:

  • Prever mudanças de mercado e riscos da cadeia de suprimentos antes que aconteçam, permitindo ajustes proativos
  • Use a inteligência de categorias para tomar decisões de fornecimento mais inteligentes com base em dados em tempo real
  • Melhore o engajamento de fornecedores por meio de negociações orientadas por IA e análise de desempenho
  • Melhore os esforços de sustentabilidade e conformidade analisando o comportamento dos fornecedores e ajudando a garantir o cumprimento dos regulamentos

Esses recursos marcam um ponto de virada para a aquisição, transformando-a de uma função de back-office em uma alavanca estratégica para resiliência, inovação e criação de valor de longo prazo.

Repensando o propósito da aquisição na empresa

As equipes de aquisição estão sob pressão crescente à medida que as expectativas aumentam, os orçamentos apertam e as necessidades de negócios se tornam mais complexas. Para acompanhar o ritmo, a aquisição deve evoluir de um papel tradicional orientado por processos para um parceiro estratégico na geração de valor comercial. O verdadeiro desafio não está relacionado apenas a ferramentas desatualizadas, é uma mudança de mentalidade.

Em vez de simplesmente automatizar o que era feito antes, as principais organizações estão reinventando o papel de aquisição para influenciar e moldar proativamente os resultados de negócios. Isso significa que:

 • Antecipando mudanças por meio de insights preditivos, não apenas reagindo a elas
• Encontrando valor em novos lugares, por meio de sourcing mais inteligente, sustentabilidade e inovação de
fornecedores • Inteligência integrada em cada etapa para alinhar a aquisição com as prioridades empresariais em evolução

A próxima fronteira: aquisição adaptativa e inteligente

A próxima evolução da aquisição reside na inteligência adaptativa, sistemas de IA que aprendem e evoluem continuamente. As equipes de aquisição preparadas para o futuro aproveitarão a IA não apenas para automatizar processos, mas para gerar insights estratégicos que transformem a aquisição em uma vantagem competitiva. 62% dos executivos esperam que a IA generativa acelere o ritmo das descobertas, levando a novas fontes de inovação de produtos e serviços.

As organizações que adotam a inteligência de aquisição impulsionada por IA podem esperar:

  • Redefina o gerenciamento de categorias com recomendações orientadas por IA
  • Melhore a colaboração com fornecedores por meio de contratos mais inteligentes e gestão de riscos.
  • Melhore a agilidade de aquisição por ajustar dinamicamente as estratégias de sourcing com base em dados de mercado em tempo real

A hora de agir é agora

A aquisição orientada por IA não é mais um conceito para o futuro, está acontecendo agora. A IA permite que as organizações repensem sua estratégia de aquisição desde o início. As empresas que não abraçarem essa mudança correm o risco de ficarem para trás em um mercado que está em rápida mudança.

De acordo com o recente relatório da IBV “The CEO’s guide to procurement”, aqueles que agirem agora não apenas promoverão economia de custos, mas também posicionarão a aquisição como um fator decisivo para o crescimento e a resiliência em toda a empresa.

Você está pronto para transformar a aquisição em uma vantagem competitiva? Registre-se em nosso webinarao vivo para descobrir como você pode aproveitar a IA generativa para impulsionar tomadas de decisão mais inteligentes, melhorar a eficiência e proporcionar um impacto mensurável nos negócios.

Recursos

Aumente a produtividade com agentes de IA criados para sua empresa

Explore o potencial revolucionário dos agentes de IA capazes de se integrar facilmente às suas operações comerciais.

Guia de compra de agentes de IA 2025

Aprofunde-se neste guia abrangente que divide os principais casos de uso, os principais recursos e as recomendações passo a passo para ajudar na escolha das soluções certas para sua empresa.
Como a Coca-Cola Europacific Partners transforma seu processo de compras

Saiba como a CCEP formou parceria com a IBM Consulting e alcançou mais de US$ 40 milhões em economia e redução de custos usando insights orientados por IA.
Guia do CEO para 2025: 5 mudanças de mentalidade para impulsionar o crescimento dos negócios

Adote essas cinco mudanças de mentalidade para acabar com a incerteza, estimular a reinvenção dos negócios e acelerar o crescimento com a IA agêntica.
Como a IBM construiu sua primeira cadeia de suprimentos cognitiva

Saiba como a IBM começou a explorar estratégias de transformação para oferecer uma experiência diferenciada ao cliente e promover a fidelidade e o crescimento do cliente.

IBM escolhida como líder em aquisições no relatório HFS Horizons de 2024

Explore os recursos dos provedores de serviços nas definições do HFS da cadeia de valor de sourcing e aquisição para conhecer melhor suas ofertas de serviços.

Sua organização está pronta para aproveitar a IA generativa?

Inscreva-se neste relatório do IDC Spotlight para descobrir como você pode liberar todo o potencial de seus dados de negócios com a IA generativa.

Soluções relacionadas
Agente de IA para compras

Acelere a transformação do procurement de IA com agentes de procurement do watsonx criados previamente e prontos para empresas

 Explore o watsonx Orchestrate
Soluções de aquisição

Maximize o valor da fonte ao pagamento colaborando com fornecedores e parceiros do setor.

         Explore as soluções de aquisição
    Serviços de consultoria de aquisição

    Transforme suas operações de aquisição com os serviços de consultoria e terceirização de aquisição da IBM.

         Explore os serviços de aquisição
    Dê o próximo passo

    Automatize tarefas manuais de aquisição e acelere a busca por candidatos com o IBM watsonx Orchestrate.

         Explore o watsonx Orchestrate Agende uma demonstração