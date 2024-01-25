As três principais considerações que os líderes de negócios e RH devem ter em mente ao desenvolver uma estratégia de IA responsável são:

Faça com que as pessoas sejam o centro de sua estratégia

Em outras palavras, priorize seu pessoal ao planejar sua estratégia de tecnologia avançada. Isso significa identificar como a IA trabalha com seus funcionários, comunicar especificamente a esses funcionários como a IA pode ajudá-los a se destacar em suas funções e redefinir as formas de trabalhar. Sem educação, os funcionários poderiam ficar excessivamente preocupados com o fato de a IA ser implementada para substituí-los ou eliminar a força de trabalho. Comunique-se diretamente com os funcionários com honestidade sobre como esses modelos são desenvolvidos. Os líderes de RH devem lidar com possíveis mudanças de emprego, bem como a realidade de novas categorias e empregos criados pela IA e outras tecnologias.

Habilite uma governança que leve em conta tanto as tecnologias adotadas quanto a empresa

A IA não é um monolito. As organizações podem implementá-la de muitas maneiras e, por isso, devem definir claramente o que a IA responsável significa para elas, como planejam usá-la e como deixarão de usá-la. Princípios como transparência, confiança, equidade, justiça, robustez e o uso de equipes diversas, alinhados às diretrizes da OCDE ou da RAII, devem ser considerados e projetados dentro de cada caso de uso de IA, quer envolva IA generativa ou não. Além disso, avaliações de rotina de descompasso de modelos e medidas de privacidade devem ser conduzidas para cada modelo e métricas específicas de diversidade, equidade e inclusão para mitigação de viés.

Identificar e alinhar as habilidades e ferramentas certas para o trabalho

A realidade é que alguns funcionários já estão experimentando as ferramentas de IA generativa para ajudá-los na realização de tarefas como responder perguntas, redigir e-mails e realizar outras tarefas rotineiras. Portanto, as organizações devem agir imediatamente para comunicar seus planos de usar essas ferramentas, definir expectativas para os funcionários que as utilizarão e ajudar a garantir que o uso dessas ferramentas esteja alinhado com os valores e a ética da organização. Além disso, as organizações devem oferecer oportunidades de desenvolvimento de habilidades para ajudar os funcionários a qualificar seus conhecimentos de IA e entender possíveis caminhos de carreira.

Baixe o artigo “Unlocking Value from Generative AI” para obter mais orientações sobre como sua organização pode adotar a IA de forma responsável

Praticar e integrar a IA responsável na sua organização é essencial para uma adoção bem-sucedida. A IBM colocou a IA responsável no centro de sua abordagem de IA com clientes e parceiros. Em 2018, a IBM estabeleceu o Conselho de Ética de IA como um órgão central e interdisciplinar para apoiar uma cultura de IA ética, responsável e confiável. Ele é composto por líderes seniores de vários departamentos, como pesquisa, unidades de negócios, recursos humanos, diversidade e inclusão, assuntos jurídicos, governo e regulatórios, aquisição e comunicações. O conselho direciona e aplica iniciativas e decisões relacionadas à IA. A IBM leva a sério os benefícios e os desafios da IA, incorporando responsabilidade em tudo o que fazemos.

Permitirei a meu pai essa regra de gramática violada. A IA pode "fazer bom" quando gerenciada corretamente, com o envolvimento de muitos seres humanos, proteções, supervisão, governança e um framework de ética em IA.