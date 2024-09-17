Por que a segurança de dados é crítica para a IA

Os dados são o novo petróleo. Ela alimenta nossa economia e impulsiona novas tecnologias, notavelmente a IA generativa. No entanto, para que a IA seja amplamente adotada, ela deve ser confiável e segura.

Como mostra o último relatório do custo das violações de dados da IBM, as interrupções nos negócios elevam os custos de violação e as multas regulatórias a novos patamares, com o custo médio de uma violação de dados chegando a R$ 4,88 milhões.

No entanto, de acordo com uma pesquisa realizada pelo IBM Institute for Business Value (IBV) sobre cibersegurança e IA generativa, mais de 94% dos líderes empresariais acreditam que proteger a IA é importante, mas apenas 24% afirmam que seus projetos de IA incorporarão um componente de cibersegurança nos próximos seis meses.

Isso deixa muitas empresas vulneráveis, pois a IA generativa também traz novos riscos, como vazamento de dados, envenenamento de dados e ataques de injeção de prompt. Também pode ser difícil para as empresas controlarem quem tem acesso aos seus dados, observa Scott McCarthy, IBM Global Managing Partner for Cybersecurity Services.

"É importante garantir que os controles estejam em vigor para que os dados de negócios e clientes não sejam expostos", explica McCarthy.

Para proteger seus dados e sua IA, as empresas devem estabelecer sua governança de IA e proteger sua infraestrutura: seus dados, seus modelos e uso de seus modelos. Esse é o framework da IBM para proteger IA generativa— um framework que pode ser aplicado em outros ambientes, incluindo o Einstein do Salesforce, um conjunto de ferramentas de IA para CRM.

Veja aqui três etapas que as empresas podem seguir para iniciar esse processo.