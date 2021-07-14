RAD-ML é a estrutura de abordagem da IBM para acelerar rapidamente o tempo de produção de aplicações de ciência de dados por meio de automação. Com o suporte da metodologia Rapid Asset Development – Aprendizado de Máquina (RAD-ML) e de outros ativos e aceleradores da IBM, o IBM Services for IA em escala oferece frameworks responsáveis, consistentes e inovadores para lidar com e aproveitar a ciência de dados para criar modelos de IA/ML repetíveis, reutilizáveis, escaláveis e praticáveis. A oferta da IBM reduz radicalmente o tempo de desenvolvimento desses modelos e estabelece pipelines para acelerar a implementação em produção, ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência dos cientistas de dados dos clientes, permitindo que eles se concentrem em alcançar os resultados comerciais esperados e façam o que fazem de melhor e mais gostam.



O IBM Services for AI em escala é um serviço de "consultoria para operação" que fornece um meio de integrar e dimensionar consistentemente os PoCs de IA/ML em produção, bem como executar e gerenciar esses modelos de IA/ML ao longo do tempo. Os ativos desenvolvidos usando as diretrizes do método RAD-ML podem ser implementados com mais facilidade em uma arquitetura escalável de aprendizado de máquina.

RAD-ML é um framework comprovado para desenvolver ativos ML escaláveis, definindo a prontidão de ativos em dimensões funcionais e estratégicas, e pode ser usado como ponto de partida para qualquer solução de IA/ML se o cliente não tiver um framework comum. Ele pode ser aproveitado para desenvolver ativos ou módulos de ciência de dados independentes, além das soluções existentes. Ele permite a criação de ativos de aprendizado de máquina que respeitam os três recursos (acionáveis, reutilizáveis e escaláveis) usando os seguintes conceitos-chave:

Os ativos de aprendizado de máquina devem ser integrados aos processos de negócios com ROI comprovado

Os ativos de aprendizado de máquina devem ser flexíveis a diferentes contextos de dados e investimentos em tecnologia

Os ativos de aprendizado de máquina devem ser baseados em um design robusto de tecnologia e operações que possa ser ampliado