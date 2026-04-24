Gerenciamento de identidade de IA agêntica


Proteja a identidade, a delegação, a governança e o acesso dos agentes com imposição em tempo real e responsabilização pronta para auditoria

Ilustração de um smartphone exibindo uma tela de autenticação de impressão digital e reconhecimento facial

Quatro lacunas críticas na segurança da identidade agêntica

Os agentes de IA raciocinam, agem e acumulam acesso de forma independente. O IAM legado não foi criado para isso.

 

A segurança de identidade para a IA agêntica exige verificação contínua, credenciais dinâmicas e imposição de tempo de execução em todos os agentes em seu ambiente.
Acesso persistente não governado 

Os agentes operam com credenciais permanentes, sem verificação no ponto de uso. Quando há mudança de comportamento ou uma credencial é comprometida, o acesso persiste e o risco se acumula mais rapidamente do que qualquer equipe pode detectá-lo. 
Escalonamento de privilégios sem avaliação 

Os agentes solicitam acesso, invocam ferramentas e assumem funções dinamicamente, acumulando privilégios que nunca foram explicitamente concedidos ou aprovados. Com o tempo, isso cria caminhos de acesso sobre os quais nenhuma equipe tem visibilidade total.
Sem atribuição, sem responsabilização 

Os agentes agem em nome dos usuários, tornando suas ações indistinguíveis das de um ser humano no registro de auditoria. Quando ocorre um incidente, não há um registro confiável para separar o que a pessoa fez do que o agente fez de forma autônoma, deixando a conformidade e a perícia sem um caminho claro de resolução. 
Controles fragmentados em identidades e segredos 

A maioria das organizações gerencia credenciais, acesso e governança de identidade para identidades não humanas (NHIs) em ferramentas desconectadas. As lacunas entre eles são onde a exposição se acumula: segredos codificados em pipelines, funções de IAM superprovisionadas silenciosamente e agentes de IA operando sem proteções uniformes.

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Tyler Lynch e Bob Kalka explicam o papel crítico que a identidade e suas credenciais desempenham na execução do tempo de execução agêntico. Neste novo mundo, o gerenciamento de segredos combina com o gerenciamento de identidades, credenciais dinâmicas com fluxos OAuth, os fluxos "em nome de" se vinculam à autenticação para fornecer padrões de segurança em tempo de execução. Saiba como proteger identidades não humanas e cargas de trabalho na nuvem.

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Identidade e integração de agentes

Registre cada agente com uma identidade exclusiva e verificável para eliminar chaves compartilhadas e possibilitar governança rastreável desde o primeiro dia.
Autenticação, delegação e autorização

Vincule as ações dos agentes à intenção do usuário com delegação governada, tokens com escopo definido e aprovações, fornecendo prova clara de quem autorizou o quê.
Menos privilegiado e consciente do risco

Credenciais just-in-time, de curta duração, com escopo para cada tarefa específica. A autenticação de IA ocorre em todas as APIs e chamadas de ferramentas, preenchendo a última lacuna onde ocorre o risco dos agentes.
Governança e comprovação prontas para auditoria

Obtenha responsabilização de ponta a ponta com trilhas de auditoria assinadas que vinculam cada ação do agente a uma identidade humana, para conformidade da IA agêntica com revogação instantânea e prova de controle.

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IBM Verify

O IBM Verify oferece uma plataforma de identidade impulsionada por IA que funciona na nuvem híbrida, atendendo a clientes que exigem um recurso de SaaS ou de autogerenciamento.

A plataforma unifica a governança de identidade, gerenciamento de acesso, acesso privilegiado, detecção e resposta a ameaças de identidade (ITDR) e gerenciamento de postura de segurança de identidade (ISPM). Ela permite controles sólidos de segurança de identidade em tempo de execução, governa identidades humanas e identidades não humanas, oferece auditabilidade contínua em ambientes híbridos e multinuvem, garantindo que cada ação seja atribuível a uma identidade humana verificada em todo o seu ambiente. Isso ajuda as organizações a atender a controles de conformidade rigorosos, mitiga riscos de segurança e apoia a entrega ágil de segurança para todas as cargas de trabalho.

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HashiCorp Vault

O HashiCorp Vault elimina a proliferação de segredos ao emitir e gerenciar de forma centralizada credenciais dinâmicas de curta duração, incluindo tokens, certificados, chaves de APIs e muito mais. Vinculado à identidade e imposto por políticas no tempo de execução, o Vault aplica acesso com privilégios mínimos a todos os seres humanos, máquinas e agentes de IA em seu ambiente.

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