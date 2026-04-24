O IBM Verify oferece uma plataforma de identidade impulsionada por IA que funciona na nuvem híbrida, atendendo a clientes que exigem um recurso de SaaS ou de autogerenciamento.

A plataforma unifica a governança de identidade, gerenciamento de acesso, acesso privilegiado, detecção e resposta a ameaças de identidade (ITDR) e gerenciamento de postura de segurança de identidade (ISPM). Ela permite controles sólidos de segurança de identidade em tempo de execução, governa identidades humanas e identidades não humanas, oferece auditabilidade contínua em ambientes híbridos e multinuvem, garantindo que cada ação seja atribuível a uma identidade humana verificada em todo o seu ambiente. Isso ajuda as organizações a atender a controles de conformidade rigorosos, mitiga riscos de segurança e apoia a entrega ágil de segurança para todas as cargas de trabalho.