Proteja a identidade, a delegação, a governança e o acesso dos agentes com imposição em tempo real e responsabilização pronta para auditoria
Os agentes operam com credenciais permanentes, sem verificação no ponto de uso. Quando há mudança de comportamento ou uma credencial é comprometida, o acesso persiste e o risco se acumula mais rapidamente do que qualquer equipe pode detectá-lo.
Os agentes solicitam acesso, invocam ferramentas e assumem funções dinamicamente, acumulando privilégios que nunca foram explicitamente concedidos ou aprovados. Com o tempo, isso cria caminhos de acesso sobre os quais nenhuma equipe tem visibilidade total.
Os agentes agem em nome dos usuários, tornando suas ações indistinguíveis das de um ser humano no registro de auditoria. Quando ocorre um incidente, não há um registro confiável para separar o que a pessoa fez do que o agente fez de forma autônoma, deixando a conformidade e a perícia sem um caminho claro de resolução.
A maioria das organizações gerencia credenciais, acesso e governança de identidade para identidades não humanas (NHIs) em ferramentas desconectadas. As lacunas entre eles são onde a exposição se acumula: segredos codificados em pipelines, funções de IAM superprovisionadas silenciosamente e agentes de IA operando sem proteções uniformes.
Registre cada agente com uma identidade exclusiva e verificável para eliminar chaves compartilhadas e possibilitar governança rastreável desde o primeiro dia.
Vincule as ações dos agentes à intenção do usuário com delegação governada, tokens com escopo definido e aprovações, fornecendo prova clara de quem autorizou o quê.
Credenciais just-in-time, de curta duração, com escopo para cada tarefa específica. A autenticação de IA ocorre em todas as APIs e chamadas de ferramentas, preenchendo a última lacuna onde ocorre o risco dos agentes.
Obtenha responsabilização de ponta a ponta com trilhas de auditoria assinadas que vinculam cada ação do agente a uma identidade humana, para conformidade da IA agêntica com revogação instantânea e prova de controle.
O IBM Verify oferece uma plataforma de identidade impulsionada por IA que funciona na nuvem híbrida, atendendo a clientes que exigem um recurso de SaaS ou de autogerenciamento.
A plataforma unifica a governança de identidade, gerenciamento de acesso, acesso privilegiado, detecção e resposta a ameaças de identidade (ITDR) e gerenciamento de postura de segurança de identidade (ISPM). Ela permite controles sólidos de segurança de identidade em tempo de execução, governa identidades humanas e identidades não humanas, oferece auditabilidade contínua em ambientes híbridos e multinuvem, garantindo que cada ação seja atribuível a uma identidade humana verificada em todo o seu ambiente. Isso ajuda as organizações a atender a controles de conformidade rigorosos, mitiga riscos de segurança e apoia a entrega ágil de segurança para todas as cargas de trabalho.
O HashiCorp Vault elimina a proliferação de segredos ao emitir e gerenciar de forma centralizada credenciais dinâmicas de curta duração, incluindo tokens, certificados, chaves de APIs e muito mais. Vinculado à identidade e imposto por políticas no tempo de execução, o Vault aplica acesso com privilégios mínimos a todos os seres humanos, máquinas e agentes de IA em seu ambiente.
Experimente serviços de IAM orientados por IA projetados para redefinir fluxos de trabalho de acesso para empresas, oferecendo agentes proativos e inteligentes.