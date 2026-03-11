Um guia para ativar a segurança zero trust

Um blueprint prático para zero trust em ambientes multinuvem

O acesso baseado em IP, o manuseio manual de credenciais e o PAM legado retardam a transformação e expõem sua empresa a riscos operacionais. Uma abordagem unificada, voltada para a identidade, fortalece sua postura de segurança, reduz a expansão de credenciais e melhora o acesso a máquinas e usuários em todos os ambientes. Saiba como ajudar as equipes a migrar mais rápido, simplificar as operações e aplicar acesso de privilégios mínimos em escala, para que você possa fornecer iniciativas de nuvem com confiança.