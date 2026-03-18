A última geração de segurança na nuvem

Fortaleça a segurança na nuvem com uma abordagem unificada que prioriza a identidade

A adoção da nuvem está se acelerando, mas ferramentas fragmentadas, políticas inconsistentes e modelos de perímetro legados estão criando pontos cegos que os invasores exploram e os auditores expõem. Este guia explica como a expansão das superfícies de ataque, as credenciais dispersas e os fluxos de trabalho de conformidade manual enfraquecem a segurança em ambientes de nuvem híbrida e mostra como uma abordagem unificada que prioriza a identidade pode reverter essa tendência. Saiba como o gerenciamento proativo de riscos, políticas como governança de código e práticas avançadas de zero trust ajudam as equipes a eliminar desvios operacionais, reforçar a conformidade em escala e criar uma postura de segurança mais forte e resiliente em todas as nuvens.