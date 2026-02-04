Muitas organizações tentam reduzir o risco dos agentes implementando controles de governança em fragmentos. Cada fragmento resolve parte do problema, mas nenhum pode provar quem autorizou o quê, sob quais condições e com quais credenciais. Esses fragmentos são:

Plataformas de identidade que entendem os usuários, mas não as máquinas

Plataformas de segredos que emitem credenciais, mas carecem de contexto

Mecanismos de políticas desconectados da aplicação em tempo de execução

Nada disso sozinho pode governar agentes. A governança real surge apenas quando identidade, políticas e credenciais operam dentro de um painel de controle, onde a identidade responde quem e por quê, e as credenciais respondem o quê e por quanto tempo. Eles se misturam a um caso de uso para oferecer integridade e responsabilidade.

É aqui que a combinação IBM Verify + HashiCorp Vault fica excepcionalmente poderosa. Juntos preenchem a lacuna entre o contexto de identidade e o controle de credenciais — vinculando a intenção, a política e a aprovação aos segredos e tokens reais que os agentes utilizam em tempo de execução. Em vez de tratar identidade e segredos como domínios separados, o Verify e o Vault criam um painel de controle unificado para governar a autoridade do agente com aplicação real, não apenas documentação.

O IBM Verify controla quem são um usuário e um agente, o que um agente tem aprovação para fazer e sob quais condições o usuário e o agente têm aprovação para fazê-lo.

O Hashicorp Vault armazena e faz a intermediação de segredos com segurança, gera credenciais dinâmicas sob demanda, aplica TTLs, renovações e revogações e apresenta o registro centralizado de políticas e auditorias. Assim os agentes nunca precisam de credenciais permanentes programadas diretamente no código ou nos fluxos de trabalho.

Juntos criam algo que as empresas nunca tiveram para agentes de IA: controle comprovável sem gargalos humanos.