A lacuna de responsabilização na IA autônoma 

Como a governança transforma o risco em uma vantagem

Três profissionais trabalham em mesas em um escritório com paredes de vidro, usando notebooks e dispositivos móveis para tarefas de negócios
By Bob Slocum

Os agentes de IA já não são mais uma tecnologia experimental. Elas já estão fazendo transações, modificando a infraestrutura, consultando dados confidenciais e atuando em todos os sistemas da empresa, muitas vezes com pouca intervenção humana. O que mudou não é apenas a automação. É a agência.

E a autonomia muda tudo em relação à identidade, ao acesso e à responsabilidade.
Esses sistemas não apenas executam instruções; eles decidem quais ações tomar, delegam autoridade e operam continuamente, em vez de apenas quando acionados. Eles iniciam ferramentas, APIs e sistemas de forma autônoma, muitas vezes agindo em nome de usuários, equipes ou outras máquinas. Ao fazer isso, introduzem ambiguidade em torno da intenção, da autoridade e da responsabilidade.

Quem é responsável quando os agentes agem?

A maioria das empresas ainda controla o acesso usando modelos de identidade projetados nas últimas duas décadas, modelos criados para operadores humanos, não máquinas. Consequentemente, as organizações correm o risco de implementar agentes autônomos sem a capacidade de responder com confiança a perguntas básicas de responsabilidade.

Essas perguntas não virão apenas de auditores, reguladores e do seu conselho. As organizações correm o risco de seus clientes desafiarem transações que ocorrerem. Essas perguntas vêm em muitas formas:

  • Quem autorizou essa transação de ponta a ponta?
  • Que pessoas são responsáveis pelo processo como um todo e, se necessário, deram consentimento durante a execução?
  • Todos os agentes e seres humanos se autenticaram utilizando o método de autenticação mais forte disponível?
  • Para fazer o que, exatamente, o agente foi configurado ? E ele fez apenas isso?
  • O agente perdeu privilégios depois que a transação ocorreu?
  • Consegue me mostrar um registro de auditoria que demonstre total responsabilidade em toda a transação?
  • Podemos revogar a autoridade do agente instantaneamente, em qualquer lugar?

Se você não conseguir responder a essas perguntas, não tem a governança necessária para evitar auditorias fracassadas e os danos à sua reputação.

 

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Por que a IA agêntica quebra o IAM tradicional

O gerenciamento de acesso e identidade (IAM) tradicional está fundamentalmente enraizado na ideia de que o acesso pode ser planejado com antecedência: atribuído a identidades conhecidas, revisado periodicamente e aplicado no login. Essa abordagem funciona quando o comportamento é previsível e limitado. O IAM tradicional pressupõe três coisas:

  1. Identidades são máquinas humanas ou estáticas.
  2. O acesso baseia-se em sessões e provisionado de acordo com um ciclo de vida periódico.
  3. A autenticação desbloqueia a sessão e a autorização é em grande parte detalhada, enquanto o acesso é concedido com base em atributos amplos e gerais, como a função ou o departamento de um usuário.

A IA agêntica desafia essas três premissas. Agentes autônomos são não determinísticos, operam em velocidade de máquina e atuam continuamente em APIs, ferramentas e ambientes. Nesse modelo, a identidade não é mais uma conta humana estável nem um principal de serviço de longa duração. Pode ser efêmero e construído para um recurso específico, um fluxo de trabalho ou até mesmo uma única transação, sendo então revogado imediatamente após a execução.

Um fluxo agêntico de ponta a ponta envolve vários agentes que fazem registro uma única vez, cada um executando uma atividade específica. Eles não entram em contas nenhuma vez. Podem tomar milhares de decisões por hora, frequentemente em nome de usuários, sistemas ou outros agentes. Eles têm identidade própria e interagem entre si em fluxos transacionais de ponta a ponta que transcendem as Boundary.

Quando as organizações aplicam padrões humanos de IAM aos agentes, surgem quatro falhas sistêmicas:

  • Privilégios excessivos sem visibilidade: os agentes acumulam acesso permanente porque revogar e reaprovar permissões retarda a inovação. Esse acesso raramente expira.
  • Delegação invisível:
    muitos agentes reutilizam tokens de usuário em vez de receber autoridade delegada. Esse método apaga a separação de auditoria e transfere a responsabilidade para as pessoas que nunca aprovaram a ação.
  • Nenhuma aplicação onde as ações ocorrem: podem existir políticas, mas as ações reais (como chamadas de API, acesso a dados e alterações de configuração) geralmente acontecem sem controles em tempo real.
  • Responsabilidade zero quando as coisas dão errado: após um incidente, as equipes não conseguem reconstruir de forma confiável o que aconteceu, por que ou com a autoridade de quem.

Esse problema não é uma lacuna de ferramentas; é uma lacuna de governança que deve ser fechada.

A mudança: da identidade como acesso para a identidade como autoridade

O principal erro que as empresas cometem é tratar a identidade do agente como um problema de credencial. As credenciais são importantes, mas nos sistemas agênticos não são mais um único evento de login que estabelece confiança para tudo o que se segue. 

Em vez disso, os agentes operam constantemente, iniciam várias ferramentas, atuam em diversos sistemas e realizam muitas ações independentes com o passar do tempo. Isso significa que a identidade e a autorização não podem ser “definidas uma única vez” no início de uma sessão; elas devem ser validadas e aplicadas durante todo o fluxo de trabalho.

A IA agêntica exige uma mudança do controle de acesso para o controle de autoridade. Isso significa:

  • Cada usuário envolvido em um fluxo agêntico deve ser fortemente autenticado para iniciar a garantia de integridade e responsabilidade.
  • Todo agente deve ter uma identidade de primeira classe e verificável.
  • Toda ação deve estar vinculada à intenção e aprovação explícitas.
  • Cada permissão deve ter escopo, limite de tempo e ser revogável.
  • Toda decisão de autorização deve ser demonstrável após o fato.

Não se trata de desacelerar a IA; trata-se de tornar a autonomia segura. Embora a autenticação continue sendo uma demanda central de qualquer sistema, a autorização deve se tornar um agente de primeira classe em um sistema de gerenciamento de acesso. Isto tem sérias implicações para quem implementa programas de IAM.  

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Por que identidade e segredos devem trabalhar juntos

Muitas organizações tentam reduzir o risco dos agentes implementando controles de governança em fragmentos. Cada fragmento resolve parte do problema, mas nenhum pode provar quem autorizou o quê, sob quais condições e com quais credenciais. Esses fragmentos são:

  • Plataformas de identidade que entendem os usuários, mas não as máquinas
  • Plataformas de segredos que emitem credenciais, mas carecem de contexto
  • Mecanismos de políticas desconectados da aplicação em tempo de execução

Nada disso sozinho pode governar agentes. A governança real surge apenas quando identidade, políticas e credenciais operam dentro de um painel de controle, onde a identidade responde quem e por quê, e as credenciais respondem o quê e por quanto tempo. Eles se misturam a um caso de uso para oferecer integridade e responsabilidade.

É aqui que a combinação IBM Verify + HashiCorp Vault fica excepcionalmente poderosa. Juntos preenchem a lacuna entre o contexto de identidade e o controle de credenciais — vinculando a intenção, a política e a aprovação aos segredos e tokens reais que os agentes utilizam em tempo de execução. Em vez de tratar identidade e segredos como domínios separados, o Verify e o Vault criam um painel de controle unificado para governar a autoridade do agente com aplicação real, não apenas documentação.

O IBM Verify controla quem são um usuário e um agente, o que um agente tem aprovação para fazer e sob quais condições o usuário e o agente têm aprovação para fazê-lo.  

O Hashicorp Vault armazena e faz a intermediação de segredos com segurança, gera credenciais dinâmicas sob demanda, aplica TTLs, renovações e revogações e apresenta o registro centralizado de políticas e auditorias. Assim os agentes nunca precisam de credenciais permanentes programadas diretamente no código ou nos fluxos de trabalho.

Juntos criam algo que as empresas nunca tiveram para agentes de IA: controle comprovável sem gargalos humanos.

A governança de IA é uma questão do conselho administrativo

Os reguladores já estão agindo. Os auditores não estão satisfeitos com a abordagem tradicional das identidades humanas e do gerenciamento do ciclo de vida. Agora estão procurando avaliações do processo de tempo de execução. Eles exigem:

  • Identidades de agentes exclusivas com controles sólidos de gerenciamento de acesso
  • Projetos que consideram as identidades humana e de máquina juntas
  • Registros completos de auditoria de ponta a ponta
  • Processos claros em relação ao acesso just-in-time e suficiente com revogação

Os invasores estão agindo mais rápido do que os defensores, visando os agentes de IA exatamente porque eles provavelmente operam com privilégios acumulados e baixa supervisão.

A IA agêntica não vai chegar. Já chegou. A questão não é mais se os agentes executarão ações críticas para os negócios, mas se as empresas podem comprovar que essas ações foram autorizadas, tiveram seu escopo definido e foram responsabilizadas.

As organizações que investirem agora em uma governança deliberada estarão prontas: prontas para auditoria por padrão, resilientes sob escrutínio e capazes de implementar autonomia sem medo. É assim que se transforma risco em vantagem duradoura da IA agêntica.

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Bob Slocum

Identity Product Marketing Team Lead

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