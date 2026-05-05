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Se o S&S caducou e você está executando versões mais antigas de software, você está perdendo aprimoramentos de IA agêntica, automação, segurança e recursos de usabilidade, e está fazendo isso sem acesso a correções críticas ou ao Suporte da IBM.
Veja o que você está perdendo se não estiver na versão/lançamento mais recente do seguinte.
Os usuários do IBM MAS 9.1 podem gerenciar estrategicamente ativos, instalações e planejamento de investimentos em uma única experiência, aproveitando um novo assistente de IA generativa, impulsionado pelo watsonx.ai, para aumentar a produtividade da força de trabalho.
Saiba mais:
O IBM Db2 12.1 apresenta agentes orientados por IA que simplificam a administração, aceleram a solução de problemas e otimizam o desempenho para cargas de trabalho de dados de missão crítica. As funcionalidades de segurança aprimoradas proporcionam um nível mais elevado de controle e conformidade.
Saiba mais:
O IBM Cognos Analytics 12.1.2 oferece recursos de autoatendimento integrados com IA para acelerar e simplificar a preparação, análise e geração de relatórios de dados. Além disso, a versão 12.1.2 oferece uma versão conteinerizada da plataforma que pode ser executada em qualquer lugar.
Saiba mais:
Identifique e gerencie sem dificuldades a integridade de seu banco de dados com as ferramentas de gerenciamento de dados do IBM Db2. O Db2 Tools ajuda você a gerenciar seus bancos de dados, otimizar o desempenho de consultas, fazer backup/restauração, migrar e clonar seus bancos de dados. Aumente a produtividade e reduza os custos, mantendo a privacidade, a segurança e a integridade de seus dados.
Saiba mais:
O IBM MQ 9.4.2 oferece conectividade aprimorada entre plataformas, aprimoramentos no desenvolvimento de aplicações, observabilidade, mensagens seguras e confiáveis em todas as plataformas, recursos de IA e caminhos de modernização para SaaS e nuvem híbrida.
Saiba mais:
O IBM Planning Analytics 2.1, com IA generativa e IA agêntica integrada, fornece visibilidade imediata dos dados, facilitando a automação de orçamento, forecasting, relatórios e análises.
Saiba mais:
O IBM ELM 7.2.0 oferece aprimoramentos na usabilidade, segurança e desempenho, com agentes de IA integrados, que simplificam os fluxos de trabalho de desenvolvimento e aceleram a entrega de sistemas complexos de alta qualidade.
Saiba mais:
O IBM Business Automation 25.0 oferece uma plataforma de automação impulsionada por IA completa para ajudar a resolver desafios operacionais com mais rapidez, reduzir os tempos de espera dos clientes, acelerar processos e minimizar riscos de conformidade.
Saiba mais:
O IBM App Connect Enterprise 13.0 fornece uma interface de usuário simplificada, recursos orientados por IA, novos aprimoramentos de automação para acelerar o time to value e fortalecer a governança em ambientes de integração.
Saiba mais:
Uma opção de suporte de software para versões ou lançamentos específicos de produtos que atingiram suas datas de conclusão de suporte base, dando mais tempo para baixar um VRM mais recente.
Uma opção de suporte de software para produtos adquiridos por meio do IBM Passport Advantage que atingiram a conclusão do suporte base para todas as versões e lançamentos.
Uma opção de suporte de software para produtos adquiridos por meio do IBM Passport Advantage para a qual você exige tratamento priorizado de casos e objetivos de tempo de resposta mais curto do que o que está disponível com a assinatura e suporte padrão.
Renovar sua IBM Software Subscription and Support (S&S) é uma das formas mais econômicas de proteger seu investimento em software. Além disso, você tem o benefício da flexibilidade para modernizar no momento certo, incluindo a transição para uma oferta de SaaS. Acesse o TechXchange para ver os webinars recentes de modernização da Subscription & Annuity (S&A).
Pesquise a documentação da IBM ou use o catálogo de produtos para ver as novidades.
Pesquise boletins de segurança para obter informações sobre possíveis vulnerabilidades que afetam seu software.
Observação: você pode adicionar ou remover produtos e editar suas assinaturas sempre que quiser.