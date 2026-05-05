Reative o IBM Software Subscription & Support

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Reative seu S&S e colha os benefícios

Clique no botão acima para saber como:

  • Acesse as versões e lançamentos mais recentes de seu software da IBM.
  • Acesse o Suporte da IBM quando precisar.
  • Faça upgrade para modernizar seu software e maximizar o ROI.

Obtenha as versões e lançamentos de software mais recentes

Se o S&S caducou e você está executando versões mais antigas de software, você está perdendo aprimoramentos de IA agêntica, automação, segurança e recursos de usabilidade, e está fazendo isso sem acesso a correções críticas ou ao Suporte da IBM.

Veja o que você está perdendo se não estiver na versão/lançamento mais recente do seguinte.

IBM Maximo Application Suite 9.1

Os usuários do IBM MAS 9.1 podem gerenciar estrategicamente ativos, instalações e planejamento de investimentos em uma única experiência, aproveitando um novo assistente de IA generativa, impulsionado pelo watsonx.ai, para aumentar a produtividade da força de trabalho.  

 Saiba mais:

 

IBM Db2 12.1

O IBM Db2 12.1 apresenta agentes orientados por IA que simplificam a administração, aceleram a solução de problemas e otimizam o desempenho para cargas de trabalho de dados de missão crítica. As funcionalidades de segurança aprimoradas proporcionam um nível mais elevado de controle e conformidade.


Saiba mais:

 

IBM Cognos Analytics 12.1.2

O IBM Cognos Analytics 12.1.2 oferece recursos de autoatendimento integrados com IA para acelerar e simplificar a preparação, análise e geração de relatórios de dados. Além disso, a versão 12.1.2 oferece uma versão conteinerizada da plataforma que pode ser executada em qualquer lugar.

 Saiba mais:

 

IBM Informix 15.0

Identifique e gerencie sem dificuldades a integridade de seu banco de dados com as ferramentas de gerenciamento de dados do IBM Db2. O Db2 Tools ajuda você a gerenciar seus bancos de dados, otimizar o desempenho de consultas, fazer backup/restauração, migrar e clonar seus bancos de dados. Aumente a produtividade e reduza os custos, mantendo a privacidade, a segurança e a integridade de seus dados.

Saiba mais:

 

IBM MQ 9.4

O IBM MQ 9.4.2 oferece conectividade aprimorada entre plataformas, aprimoramentos no desenvolvimento de aplicações, observabilidade, mensagens seguras e confiáveis em todas as plataformas, recursos de IA e caminhos de modernização para SaaS e nuvem híbrida.

Saiba mais:

 

IBM Planning Analytics 2.1

O IBM Planning Analytics 2.1, com IA generativa e IA agêntica integrada, fornece visibilidade imediata dos dados, facilitando a automação de orçamento, forecasting, relatórios e análises.

Saiba mais:

 

IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 7.2.0

O IBM ELM 7.2.0 oferece aprimoramentos na usabilidade, segurança e desempenho, com agentes de IA integrados, que simplificam os fluxos de trabalho de desenvolvimento e aceleram a entrega de sistemas complexos de alta qualidade.

Saiba mais:

 

IBM Cloud Pak for Business Automation 25

O IBM Business Automation 25.0 oferece uma plataforma de automação impulsionada por IA completa para ajudar a resolver desafios operacionais com mais rapidez, reduzir os tempos de espera dos clientes, acelerar processos e minimizar riscos de conformidade.

Saiba mais:

 

IBM App Connect 13.0

O IBM App Connect Enterprise 13.0 fornece uma interface de usuário simplificada, recursos orientados por IA, novos aprimoramentos de automação para acelerar o time to value e fortalecer a governança em ambientes de integração.

Saiba mais:

 

Obtenha o apoio de que você precisa.

Reative e aproveite o suporte do IBM BASE para abrir um caso, baixar correções, procurar documentação técnica e ver os problemas conhecidos — registros de análise de programa autorizados (APARs) — para ajudar a solucionar, prevenir e resolver problemas.
 
Precisa de mais flexibilidade?
Se você descobrir isso:
  • Você precisa de mais tempo para migrar para as versões mais recentes do software
    Todas as versões, lançamentos e modificações (VRMs) de um ou mais produtos de software da IBM atingiram a data de Conclusão do Suporte Base ou
    Você precisa de um nível mais alto de suporte
Explore as seguintes opções de suporte.
IBM Extended Support

Uma opção de suporte de software para versões ou lançamentos específicos de produtos que atingiram suas datas de conclusão de suporte base, dando mais tempo para baixar um VRM mais recente.

 Saiba mais
IBM Sustained Support

Uma opção de suporte de software para produtos adquiridos por meio do IBM Passport Advantage que atingiram a conclusão do suporte base para todas as versões e lançamentos.

 Saiba mais
IBM Advanced Support

Uma opção de suporte de software para produtos adquiridos por meio do IBM Passport Advantage para a qual você exige tratamento priorizado de casos e objetivos de tempo de resposta mais curto do que o que está disponível com a assinatura e suporte padrão.

 Saiba mais
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Renove para proteger, defender e modernizar seu software

Renovar sua IBM Software Subscription and Support (S&S) é uma das formas mais econômicas de proteger seu investimento em software. Além disso, você tem o benefício da flexibilidade para modernizar no momento certo, incluindo a transição para uma oferta de SaaS. Acesse o TechXchange para ver os webinars recentes de modernização da Subscription & Annuity (S&A).

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