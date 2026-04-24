Segurança autônoma da IBM

Enfrente ataques de cibersegurança impulsionados por agentes em escala

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Dois colegas analisando dados em um monitor

Defesa proativa por meio de operações autônomas orientadas por IA

Os atacantes estão cada vez mais transformando modelos de ponta em armas para acelerar todo o ciclo de ataque, com modelos atuais e emergentes reduzindo o tempo e o nível de conhecimento necessários para iniciar ataques disruptivos. À medida que os recursos ofensivos se tornarem mais automatizados e autônomos, a organização precisará de programas de segurança igualmente autônomos, coordenados e contínuos.

O IBM Autonomous Security é um serviço baseado em multiagentes que oferece inteligência, tomada de decisões e resposta na velocidade da máquina. Orquestrando colaboradores digitais interoperáveis em governança, risco, identidade e operações de ameaças, a organização vai reestruturar a forma como os programas de segurança operam, à medida que as ameaças ficam mais automáticas, adaptativas e orientadas por IA.

O IBM Autonomous Security analisa constantemente as exposições e os ambientes de tempo de execução, aplicando políticas e coordenando a detecção e a contenção com o mínimo de intervenção humana. Esse processo resulta em janelas de exposição reduzidas, contenção mais rápida de ataques acelerados e insights contínuos sobre sistemas de governança e risco para a postura de segurança e conformidade.
Recursos
Autonomous Risk Governance Orchestrator (ARGO)

O ARGO é um colaborador digital impulsionado por IA que avalia e transforma organizações de forma autônoma, orquestrando o gerenciamento de riscos cibernéticos em tempo real e a conformidade regulatória. Por meio de automação inteligente e governança adaptativa, o ARGO alinha a exposição ao risco cibernético com os objetivos de negócios e aplica a remediação por meio do gerenciamento contínuo de controles. O resultado é um programa de governança de cibersegurança de ponta a ponta que executa a estratégia cibernética de forma proativa, reduz a exposição ao risco e fortalece a resiliência organizacional.

 Saiba mais sobre o ARGO
Autonomous Defense Agents (ADA)

O ADA usa colaboradores digitais de IA para proteger continuamente aplicações, identidades, dados, redes e ambientes de nuvem. Essa ferramenta substitui as verificações manuais por monitoramento sempre ativo, aplicação automática de políticas e remediação rápida em todas as ferramentas de TI e segurança existentes. O ADA ajusta automaticamente as bases de segurança para fortalecer as defesas, apoiar a conformidade e reduzir o risco operacional sem sobrecarregar as equipes de segurança.

 Saiba mais sobre o ADA
Autonomous Threat Operations Machine (ATOM)

ATOM é um sistema de IA agêntica que vai além de agentes de IA individuais para criar operações de segurança autônomas. A automação funciona orquestrando vários agentes para interagir e colaborar uns com os outros em todo o ciclo de vida da ameaça. Ele automatiza a caça a ameaças, acelera a detecção de ameaças, cria e executa planos de investigação e executa etapas de remediação. O ATOM faz a orquestração para as equipes de segurança poderem se concentrar em ameaças de alto risco, não em falsos positivos ou ameaças de baixo risco.

 Saiba mais sobre o ATOM

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