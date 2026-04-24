Os atacantes estão cada vez mais transformando modelos de ponta em armas para acelerar todo o ciclo de ataque, com modelos atuais e emergentes reduzindo o tempo e o nível de conhecimento necessários para iniciar ataques disruptivos. À medida que os recursos ofensivos se tornarem mais automatizados e autônomos, a organização precisará de programas de segurança igualmente autônomos, coordenados e contínuos.

O IBM Autonomous Security é um serviço baseado em multiagentes que oferece inteligência, tomada de decisões e resposta na velocidade da máquina. Orquestrando colaboradores digitais interoperáveis em governança, risco, identidade e operações de ameaças, a organização vai reestruturar a forma como os programas de segurança operam, à medida que as ameaças ficam mais automáticas, adaptativas e orientadas por IA.

O IBM Autonomous Security analisa constantemente as exposições e os ambientes de tempo de execução, aplicando políticas e coordenando a detecção e a contenção com o mínimo de intervenção humana. Esse processo resulta em janelas de exposição reduzidas, contenção mais rápida de ataques acelerados e insights contínuos sobre sistemas de governança e risco para a postura de segurança e conformidade.