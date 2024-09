Esse exemplo simples destaca várias maneiras pelas quais as implementações de RPA podem falhar:

Apenas uma parte do processo foi abordada: Procure-to-pay e order-to-cash são alguns dos processos mais complexos da organização moderna, abrangendo vários departamentos e stakeholders externos e compreendendo longas cadeias de tarefas interdependentes. Abordar apenas uma parte do processo pode trazer algum alívio, mas se houver gargalos em outros lugares do processo, a melhoria geral pode ser mínima ou inexistente. Uma correção isolada em uma parte do processo pode até criar novos problemas ou gargalos upstream ou downstream.

A automação foi aplicada a um processo ruim: Esse processo envolvia faturas em papel, que podem ter sido enviadas para a organização, classificadas na sala de correspondência, repassadas ao contato do cliente e, talvez, perdidas por um tempo em uma mesa bagunçada antes de serem fisicamente passadas para as Contas. Automatizar a extração de dados dessas faturas fez muito pouco para acelerar todo o ciclo P2P. Todo o processo precisava ser repensado antes de aplicar qualquer automação.

Os KPIs não eram claros: os líderes da organização sabiam que havia um problema, mas não pensavam em qual melhoria queriam ver. Em vez de especificar um resultado desejado e KPIs mensuráveis, eles apenas aplicaram o RPA como um engessamento a uma das fontes mais visíveis de ineficiência. Ao voltar atrás e examinar todo o processo, eles poderiam ter identificado todas as ineficiências, decidido como corrigi-las e calculado o ROI de cada correção antes de agir.

O uso de ferramentas ad-hoc tornou a automação insustentável: O bot foi criado por um funcionário do setor financeiro curioso por tecnologia, usando uma ferramenta RPA de pouco código. Eles acharam o software fácil de usar, mas esse conhecimento partiu com eles quando eles saíram. Isso não só levou à quebra do bot, mas também foi uma oportunidade perdida de escalar o uso do RPA para lidar com outras ineficiências.

Faltava uma governança contínua: Como o bot foi criado e implementado ad-hoc e não como parte de uma estratégia de automação, ninguém (e nenhum sistema de monitoramento) estava de olho nele, portanto, ninguém poderia prever que uma atualização do sistema financeiro o quebraria.