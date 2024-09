Em poucas palavras, a mineração de processos é uma categoria de software empresarial que automatiza a descoberta, o mapeamento e a otimização contínua dos processos organizacionais.

Ela faz isso analisando ("minerando") os registros de eventos produzidos sempre que um usuário interage com um sistema ou quando um sistema realiza uma tarefa automatizada. Em seguida, usa a IA para identificar ineficiências do processo e recomendar áreas para remediação. Os recursos de mineração de tarefas, por sua vez, revelam as etapas individuais que compõem as atividades em um processo e destacam as tarefas candidatas à automação.

A mineração de processos e a RPA nem sempre foram vistos como complementares porque historicamente foram desenvolvidos por diferentes fornecedores e comercializados como ferramentas para diferentes fins. Como resultado, a mineração de processos tem sido tipicamente um investimento de TI em toda a empresa, e a RPA, uma compra departamental ad-hoc.

Mas, agora, há evidências crescentes de que, quando as duas soluções são usadas juntas, elas podem liberar grandes quantidades de valor inexplorado. A mineração de processos fornece a visibilidade, o insight e a escalabilidade que faltam para que a RPA seja usada em todo o seu potencial na organização. Na verdade, uma pesquisa da Gartner de 2021 descobriu que "os CFOs veem o investimento em mineração de processos como a chave para liberar os retornos da RPA". ⁵

Recursos de uma solução de mineração de processos repleta de valor

No entanto, a extensão desses retornos variará dependendo das capacidades da solução de mineração de processos escolhida. O valor máximo será obtido com uma solução que possa:

Capturar automaticamente toda a atividade relacionada a um processo em toda a organização. Não apenas o "caminho feliz" do processo como ele deve ser, mas a forma como o processo realmente funciona na empresa.Toda solução de contorno manual, toda vez que alguém tiver que pegar dados de um sistema e digitá-los manualmente em outro — as melhores ferramentas de mineração de processos capturarão tudo.

Identificar onde estão ocorrendo gargalos e diagnosticar suas causas principais. Muitas vezes, os gargalos ocorrem em lugares menos óbvios e só vêm à tona quando a mineração de processos é usada para visualizar processos inteiros de ponta a ponta. O diagnóstico da causa raiz permite que sejam tomadas decisões informadas sobre como lidar com cada fonte de ineficiência.

Fornecer recomendações inteligentes para lidar com as ineficiências do processo . Nem toda ineficiência pode ser resolvida com a automação, e nem toda abordagem de automação proporcionará os mesmos retornos. Uma ótima ferramenta de mineração de processos sugerirá as formas mais eficazes de resolver ineficiências para atender a KPIs específicos.

Criar um gêmeo digital preciso da organização (DTO). Este é um modelo da organização a partir de uma perspectiva de processo, que permite simular possíveis alterações para que seu impacto possa ser avaliado. O impacto pode ser avaliado em várias dimensões, incluindo o impacto na carga de trabalho e a rotina dos stakeholders a montante e a jusante da mudança do processo.

Um DTO preciso é um modelo refinado que garante que qualquer simulação preveja com precisão o impacto no mundo real. O principal recurso tecnológico que impulsiona a precisão é a mineração de processos multiobjetos, que mapeia com precisão processos complexos, como P2P, que compreende várias entidades/objetos com vários relacionamentos hierárquicos. Se a ferramenta de mineração de processos não tiver esse recurso, os processos não poderão ser modelados com precisão, e as simulações poderão não ter o mesmo impacto na realidade.

Calcular o ROI granular. Um dos recursos mais poderosos da mineração de processos é a capacidade de calcular o ROI de uma mudança de processos, incluindo a automação de uma determinada tarefa. As melhores ferramentas podem calcular o ROI em uma variedade de dimensões com base em KPIs organizacionais: por exemplo, custos economizados, custos evitados, tempo economizado ou impacto na experiência do cliente.

Criar automaticamente bots de software: as ferramentas avançadas de mineração de processos oferecem a capacidade não apenas de identificar tarefas candidatas à automação, mas de gerar os bots de software apropriados com o clique de um botão usando integração integrada com a RPA.

