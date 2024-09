Aplicativo Procurement Value Governance Process

A aplicação Procurement Value Governance Process da IBM Consulting é sua bússola na jornada de transformação de aquisições, oferecendo uma visão panorâmica e detalhada de suas operações. Utilize os insights do processo de nossa ferramenta sofisticada para direcionar a melhoria contínua, alinhar os indicadores-chave de desempenho (KPIs) com objetivos estratégicos e ajudar a garantir que suas iniciativas de transformação entreguem valor tangível.