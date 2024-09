O que você recebe

Dados padronizados de continuidade de negócios Com os dados de continuidade dos negócios em um só local, os gestores têm visibilidade sobre os dados atuais para realizar análises de impacto dos negócios e elaborar planos.Utilize o modelo de objeto do OpenPages para integrar-se com outros módulos de produto. As permissões baseadas em função concedem aos usuários acesso aos registros de que necessitam para a implementação efetiva da continuidade dos negócios.

Desenvolvimento automatizado de plano de negócios Utilize visualizações e fluxos de trabalho para adotar uma abordagem consistente no gerenciamento da continuidade dos negócios. Encaminhe tarefas para usuários especificados com o objetivo de realizar análises de impacto e planos de continuidade dos negócios. Melhore a eficiência com o preenchimento automatizado de campos no fluxo de trabalho e orientação para auxiliar os usuários na execução das tarefas.