O que você recebe

Suporte à conformidade regulamentar de risco de modelo Ajuda as organizações a atender exigências de conformidade e reduzir custos de manutenção com uma série de regulamentações centradas em modelos entre regiões e jurisdições. Sua organização pode vincular políticas, métricas e modelos a várias exigências regulatórias para dar suporte a avaliações abrangendo regulamentações complementares.

Demostração de Financial Risk Governance Centralizar os modelos utilizados pelos bancos, seguradoras e outras instituições financeiras para medir e gerir o risco financeiro.Isso permite que sua organização mantenha uma lista de modelos e documentos para toda a empresa, bem como rastreie problemas associados a modelos.Atribui papéis apropriados para a propriedade do modelo e informa sobre o inventário e os problemas do modelo.