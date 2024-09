O gerenciamento dos riscos de ESG é fundamental para garantir a continuidade das operações, manter a confiança das partes interessadas e cumprir as obrigações societárias e regulatórias. O módulo OpenPages Risk Management for ESG permite que as organizações governem seus programas de ESG, avaliem os riscos associados às operações, mantenham a conformidade com a sustentabilidade e criem estratégias para promover o crescimento sustentável dos negócios.