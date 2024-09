O que você recebe

Gerenciamento do ciclo de vida completo das políticas Simplifica e gerencia a criação, revisão, aprovação, comprovação e o gerenciamento de exceções. Associa as políticas à biblioteca de regulamentações. O OpenPages Policy Management ajuda sua organização a identificar e reduzir os riscos, além de manter as políticas e os procedimentos corporativos atualizados.

Repositório único de documentos Um repositório único de documentos fornece uma visão abrangente das atividades de gerenciamento de políticas e conformidade regulamentar. Este recurso permite que a organização gerencie o conteúdo das políticas de maneira pontual, eficaz e consistente.