Forneça aos auditores internos uma visão interdepartamental do GRC organizacional.O módulo IBM OpenPages Internal Audit Management ajuda a organização a planejar, executar, relatar e revisar com eficiência seu universo de auditoria.Compare o ambiente de controle de melhores práticas com o ambiente documentado e realize análises de diferenças para identificar vulnerabilidades e/ou oportunidades de melhoria.