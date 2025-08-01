As organizações costumam ter dificuldades para alcançar objetivos devido a sistemas fragmentados e dados isolados. Ferramentas díspares para atividades de capital, recursos e meio ambiente dificultam o acesso a uma visão estratégica de toda a organização. Esse desafio leva a ineficiências, perda de oportunidades e riscos de conformidade.

O Maximo Application Suite lida com esses desafios centralizando dados de ativos e integrando fluxos de trabalho inteligentes entre os departamentos. Com análise de dados avançada e insights orientados por IA, o Maximo permite que as equipes alinhem investimentos de capital, otimizem o uso de recursos e cumpram metas ambientais, tudo em uma plataforma unificada.