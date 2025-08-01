Alinhe o planejamento de capital e recursos, levando em consideração os riscos ambientais, sociais, de governança (ESG) e climáticos.
As organizações costumam ter dificuldades para alcançar objetivos devido a sistemas fragmentados e dados isolados. Ferramentas díspares para atividades de capital, recursos e meio ambiente dificultam o acesso a uma visão estratégica de toda a organização. Esse desafio leva a ineficiências, perda de oportunidades e riscos de conformidade.
O Maximo Application Suite lida com esses desafios centralizando dados de ativos e integrando fluxos de trabalho inteligentes entre os departamentos. Com análise de dados avançada e insights orientados por IA, o Maximo permite que as equipes alinhem investimentos de capital, otimizem o uso de recursos e cumpram metas ambientais, tudo em uma plataforma unificada.
Gere valor durante todo o ciclo de vida dos ativos, equilibrando riscos e custos, com planejamento de cenários automatizado e decisões de investimento baseadas em dados. Planeje com precisão intervenções importantes nos ativos que se alinhem aos prazos, ao orçamento e aos objetivos organizacionais.
Tenha visibilidade sobre o custo total de manutenção, incluindo ordens de serviço, mão de obra, serviços, materiais e ferramentas.
Tome decisões de planejamento de capital mais inteligentes e otimize o uso de recursos com insights das condições dos ativos em tempo real e ferramentas de avaliação de cenários.
Evite atrasos e garanta decisões ideais de aquisição com análise de risco avançada, gerenciamento de fornecedores e fluxos de trabalho automatizados.
Integre modelagem financeira com análise de dados climáticos. Quantifique o risco de perigos climáticos físicos, como inundações e furacões, além do risco de transição, para evitar ativos obsoletos e com preços incorretos.
Comece com um tour do produto ou agende uma consultoria com um especialista IBM para ver como sua organização pode se beneficiar do Maximo Application Suite.