O IBM® Envizi Climate Risk Insights avalia o risco físico para ativos fixos com base em dez diferentes riscos climáticos e expressa o impacto potencial desses riscos para o negócio em métricas financeiras e operacionais. Esses insights podem ser testados contra modelos de cenários de mudanças climáticas e analisados tanto no nível de portfólio quanto no nível de ativos para inclusão no planejamento empresarial e nos processos de relatório e divulgação de ESG (ambiental, social e governança).