O próximo bloco de construção fundamental que precisava ser projetado era um método para determinar o risco que a falha potencial de cada ativo poderia introduzir em uma determinada instalação e sua missão. Para resolver isso, a ICAMP desenvolveu um conjunto padronizado de classificações de risco.

Ron Kalich, Diretor de Instalações de Gestão de Ativos e ICAMP na UCOP, explica: "Criamos a estrutura de classificação de risco e priorização de pontuação com base em dois componentes principais: probabilidade de falha e consequência de falha. Juntas, essas duas dimensões nos permitiriam quantificar o risco de um ativo falhar; e isso também resolveria o problema de uma lista de manutenção adiada não priorizada e forneceria a capacidade de classificação e código de cor de oportunidades de manutenção adiada como vermelho, amarelo e verde."

Sem pessoas, um sistema é apenas um sistema. Então, para a próxima etapa do plano, a ICAMP trabalhou com os campi para formar o elemento fundamental mais crítico do programa, as equipes de FCA. A UC optou por uma abordagem híbrida para formar equipes: em alguns campi, as equipes de FCA eram compostas por pessoal de manutenção que vinha instalando e mantendo muitos dos ativos desde a instalação original; em outros campi, onde construir equipes a partir dos recursos de manutenção não era uma opção, a UC introduziu uma parceria com a Parsons, líder reconhecida em inventário de ativos de instalações e avaliações de condições, para complementar a equipe local.

Juntas, essas equipes passaram por um extenso programa de treinamento inicial no processo e sistema UC FCA e aprenderam o que significa realizar uma FCA de alta qualidade.

O Dr. Hayden Collins, Líder do Programa FCA da Parsons, explica: "Não apenas fomos treinados sobre a metodologia básica, mas também introduzimos reuniões regulares de calibração em todas as equipes do campus para garantir que nosso produto de trabalho fosse repetível e consistente. Usamos nossas descobertas de controle de qualidade para identificar as principais melhorias. Esse tipo de compartilhamento de conhecimento criou um ciclo virtuoso."

Ao longo de quatro anos, essas equipes passaram por 2.300 prédios, bem como sistemas de infraestrutura de campus, usando a plataforma ICAMP-TRIRIGA para estocar mais de 125.000 ativos, acessar a condição, atribuir classificações de risco e custar mais de 41.000 oportunidades de manutenção adiadas. "No final", explica Powers, "identificamos um backlog de manutenção adiada totalizando US$ 6,7 bilhões, que foi todo quantificado por meio de nosso catálogo padronizado e do processo FCA".

Susan Fish, diretora de gestão de ativos, Facilities Services da UC Berkeley, diz: "Ficou evidente que os dados capturados no ICAMP eram complementares ao que tínhamos no ]IBM] Maximo.Ele preenche as peças que faltam, como a criticidade dos ativos para as missões do campus e o risco dos ativos para as operações. Agora, tínhamos informações que permitiriam que as equipes tomassem melhores decisões para antecipar e tomar medidas corretivas ou substituir ativos antes que eles falhassem e interrompessem as operações."