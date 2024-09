O MaaS360 tem reputação muito boa em segurança. Além disso, conta com diversas opções disponíveis para nossos usuários e mais estabilidade para o sistema. Mohamed ElNahas Chefe de Segurança da Informação Attijariwafa Bank Adoro a facilidade da interface do usuário, posso navegar pelo portal e alternar entre portais com rapidez e facilidade. Também adoro o fato de haver políticas predefinidas prontamente disponíveis para utilização e personalização para uma configuração rápida. Análise coletada por e hospedada no G2.com