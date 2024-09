De imediato, o IBM BigFix simplificou drasticamente nossos processos de implementação de correções... aumentou a confiança em nossos dados de uso de software e aprimorou significativamente nossos processos de gerenciamento de ciclo de vida e de energia. Dan Corcoran Diretor de tecnologia do cliente US Foods A razão pela qual gostamos da parceria da IBM em conjunto com sua parceira Miria, foi que eles vieram até nós com um bom produto. Na primeira vez que olhamos para ele, dissemos que este é o Cadillac do que vimos quando olhamos para outros sistemas e outras capacidades. John Insley Diretor de contabilidade corporativa Beverage Distribution Center Inc. (BDCI Inc.) Isso mantém nossos clientes satisfeitos. Eles não precisam alterar seus formatos de dados e podemos integrar com rapidez e facilidade com seus sistemas para atender às suas necessidades. Olly Cruickshank Diretor de gerenciamento e desenvolvimento de produtos DHL International GmbH