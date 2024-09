Com o advento do AWS Lambda em 2014, a computação sem servidor surgiu como um componente principal das infraestruturas nativas em nuvem. Permitindo que as organizações executem código da aplicação intensiva em recursos on demand, em um ambiente de nuvem — e pagar apenas quando o código estiver em execução — as funções sem servidor desbloquearam novas oportunidades para otimizar o desempenho, a disponibilidade e a eficiência de custo dos aplicativos. No entanto, o monitoramento de ambientes sem servidor, onde uma função é executada e desaparece mesmo antes que seu desempenho possa ser observado, é uma tarefa extremamente complexa.



O monitoramento sem servidor com o IBM® Instana® Observability ajuda você a monitorar e analisar continuamente o desempenho, a disponibilidade e a segurança de suas aplicações s e serviços implementados em plataformas sem servidor. Utilizando IA e aprendizado de máquina, o Instana mapeia as dependências complexas vinculando funções sem servidor entre si e o restante da infraestrutura. Com rastreio abrangente e visualizações avançadas, ele ajuda a identificar e resolver problemas de forma proativa, garantindo, assim, o desempenho e a disponibilidade ideais de seus aplicativos sem servidor.