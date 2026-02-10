Detecção de ameaças mais rápida, desempenho aprimorado e eficiência energética.
O IBM Storage FlashSystem 7600 é uma solução de armazenamento econômica que suporta todos os recursos avançados do IBM FlashSystem e proporciona equilíbrio superior de opções de desempenho, capacidade e conectividade para empresas modernas. Oferecendo um desempenho incrível e simples, inteligente e seguro.
Até 24 dispositivos flash NVMe de alta disponibilidade em uma gaveta de gabinete de armazenamento 2U com replicação baseada em rede em 3 locais para evitar um ponto único de falha.
A solução inteligente e auto-otimizadora é facilmente gerenciada, permitindo que as organizações superem os desafios de armazenamento de acordo com seu crescimento.
Camadas de alta densidade de armazenamento flash em um pacote acessível incluem compressão e análise preditiva de dados impulsionada por IA.
O FlashCore Module 5 (FCM5) monitora constantemente os dados de cada I/O usando modelos de ML para detectar anomalias como ransomware em menos de um minuto.1
|Especificações:
|Capacidade máxima efetiva dentro de um único gabinete:
- 7,2 PBe
|Largura de banda máxima:
- 55 Gb/s
|Formato:
- Gabinete 2U
|Máximo de portas de E/S:
- 32
|Capacidade máxima efetiva em um FlashSystem grid:
- 230 PBe
|Memória:
- 768 GB
- 1,5 TB
|Conectividade (opcional):
- 32 Gb/s FC ou NVMe/FC
- 25/10 Gb/s iSCSI ou NVMe/TCP
- 100/40 Gb iSCSI ou NVMe/TCP
- 64 Gb/s FC ou NVMe/FC
|Máximo de IOPs (hit de leitura
de 4K) - 4,3 M
Aproveite o software integrado e o sistema operacional de qualidade corporativa que podem renovar seus sistemas de armazenamento legados e protegê-lo contra ataques cibernéticos que estão chegando.Design compacto para pontos de borda com espaço restrito, com recursos consistentes no local e híbridos. Ideal para armazenamento de edge, ambientes virtuais e em contêineres.
A Evolution Systems usou a tecnologia IBM Storage FlashSystem para aumentar o desempenho e flexionar o armazenamento para atender às necessidades dos clientes.
A Data Action hospeda sua solução IBM QRadar SIEM usando o IBM FlashSystem de alto desempenho, melhorando consideravelmente a análise e a resposta a ameaças de segurança.
Usando o portfólio IBM Storage, a Micro Strategies criou o DataVault, um serviço de segurança gerenciado que ajuda os clientes a identificar e se recuperar rapidamente de ataques cibernéticos.
A Vohkus, IBM Business Partner, oferece consultoria em gerenciamento de riscos, criada com base no armazenamento IBM FlashSystem 7300 para crescimento contínuo.
Contate um consultor para obter ajuda na configuração de um IBM Storage FlashSystem para as necessidades de sua empresa.
1 Experimentos internos da IBM Research demonstraram a detecção de ransomware em menos de um minuto após o início do processo de criptografia. O experimento foi realizado em um FlashSystem 5200 com 6 FCMs e firmware 4.1. O 5200 utilizava software em nível GA 8.6.3. O host conectado ao 5200 executava Linux com sistema de arquivos XFS. Nesse caso específico, foi utilizado o simulador de ransomware da IBM chamado WannaLaugh. O sistema subjacente deve ser compatível com FCM 4.1 e com software carregada, a fim de reproduzir os resultados obtidos.
2 Assumindo redução de dados de 5:1