Capture dados de ESG dispersos em um sistema único de gravação Capture dados de ESG de várias fontes usando ferramentas de automação e fluxo de trabalho. A automação de dados inclui conectores de carregamento de arquivos e integrações com APIs personalizadas que podem processar fontes de dados externas. Os dados manuais podem ser inseridos em formulários e pesquisas da web, juntamente com ferramentas de fluxo de trabalho ou por modelos de carregamento de autoatendimento em massa.

Obtenha compatibilidade com dados de várias unidades e várias moedas O Envizi normaliza seus dados, permitindo que você capture diversos tipos de dados para geração de relatórios agregados. Capture dados em nível de fatura em unidades nativas, e o Envizi aplicará automaticamente a normalização de calendários, unidades e moedas, fornecendo métricas de ESG em nível de local, grupo e organização para simplificar suas necessidades de geração de relatórios.

Alinhe seus dados com seus requisitos exclusivos de geração de relatórios A funcionalidade de gerenciamento de dados flexível do Envizi permite que você agrupe dados de ESG em locais, portfólios e centros de custo. Seja gerenciando operações globais ou respondendo a mudanças organizacionais, você pode personalizar os dados para atender às necessidades dos stakeholders e aos requisitos de geração de relatórios internos e externos, ao criar estruturas de geração de relatórios variadas.

Atualize a integridade e a qualidade de dados de ESG Melhore a qualidade de dados com ferramentas que ajudam a identificar e substituir dados ausentes, como acréscimos gerados pelo sistema, definir regras de validação e configurar alertas e relatórios automatizados sobre anomalias de dados, usando a IA para melhorar a precisão da categorização de dados.